Aston Martin DBR22 is ultieme retroroadster

Knijp een Engelsman in zijn arm en de kans dat de nostalgie uit de poriën komt zetten is aanzienlijk. Britse autofabrikanten hebben dan ook een grote voorliefde voor historische modellen en ditmaal is het Aston Martin dat met een nieuw model het verleden oprakelt. Maak kennis met de Aston Martin DBR22, een met retro-elementen gelardeerde open tweezitter.

Aston Martin bouwt diverse Continuation-series van klassieke modellen, maar blikt ook met nieuwe modellen maar wat graag terug op zijn rijke verleden. In 2020 maakten we nog kennis met de V12 Speedster, een open tweezitter zonder voorruit op basis van de DBS Superleggera, die al behoorlijk de sfeer van het verleden ademde. Het merk komt nu met de DBR22, die op nostalgisch vlak een stapje verder gaat.

De DBR22 is een open tweezitter waarmee Aston Martin het tienjarig bestaan van zijn Q by Aston Martin-afdeling wil vieren, de club van het merk waar je al je exclusieve automobielen dromen waar kunt maken als je maar genoeg geld op tafel legt. De DBR22 is enerzijds heel modern, maar anderzijds heerlijk klassiek. Het is een open tweezitter met een uiterst minimalistisch voorruitje, twee zitplaatsen en twee bulten op het achterdek. De Aston Martin DBR22 oogt duidelijk klassiek, al is het ontwerp van de volledig uit koolstofvezel opgetrokken koets vrij gebleven van overdadige tierelantijnen. Op de voorschermen en in de voorportieren zien we een koelopening waarmee Astons designafdeling hint naar klassieke racers als de DBR1 en RB3S. Ook de grote gapende grille met erin één horizontale lamel en een viertal verticale spijlen is een designverwijzing naar dergelijke klassieke sporters van het merk.

De DBR22 mag wat design betreft op historische leest zijn geschoeid, op technisch vlak is hij helemaal actueel. In de lange neus ligt namelijk de bekende 5.2 V12 met twee turbo's die je van de DBS Superleggera kent. In de DBR22 is die twaalfcilinder goed voor 715 pk en 753 Nm. Aston Martin geeft al aan dat de DBR22 zich in slechts 3,4 seconden naar 97 km/h (60 mph) lanceert. Zijn topsnelheid ligt op 319 km/h. De aartsvijand voor je toupet dus. Een achtraps automaat kiest het juiste verzet en de DBR22 is de eerste Aston Martin ooit waarvan het achterste subframe uit de 3D-printer is komen rollen. Nog een fraai detail zijn de 21-inch wielen met 14 spaken. Die hebben namelijk een centrale wielmoer.

Het interieur is voor Aston Martin helemaal nieuw. Het doet de optisch met de middentunnel versmolten middenconsole in de ban. We verwachten dat we iets soortgelijks bij andere toekomstige modellen van het merk gaan zien. Het binnenste oogt bepaald niet spartaans. We zien een door verticaal georiënteerde ventilatieroosters geflankeerd infotainmentscherm, een digitaal instrumentarium en enorme hoeveelheden koolstofvezel. De leren riempjes in de deurpanelen en middenconsole en de bruin lederen afwerking op onder meer het dashboard zorgen voor een vleugje klassieke beleving.

Officieel is de DBR22 nog een concept-car, maar reken maar dat Q by Aston Martin er daadwerkelijk een handjevol exemplaren van gaat produceren.