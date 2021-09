Arrinera: levensteken van Poolse supercarbouwer

Arrinera is een in 2008 opgericht merk dat met de Hussayara in 2014 eindelijk zijn bijna productierijpe supercar presenteerde. De Hussayara, vernoemd naar de Hongaarse huzaren, was een met een van General Motors afkomstige 6.2 V8 uitgeruste supercar waarvan ook een raceversie werd gemaakt. De voor de openbare weg bestemde Hussayara heeft het productiestadium nooit echt bereikt, meer dan prototypes zijn er nooit gebouwd. Na financiële problemen is besloten de ontwikkeling van de Hussayara stop te zetten. De website van Arrinera is uit de lucht, maar mogelijk borrelt er tóch nog iets achter de schermen.

AutoWeek heeft namelijk verse patentplaten van een nieuw model van Arrinera opgedoken. De patenttekeningen zijn in juli dit jaar door Arrinera Technology & Development ingediend bij het Europese patentbureau en laten een nieuwe supercar van de fabrikant zien. De platte creatie van Arrinera - waarin we invloeden van een handjevol bestaande supercars waarnemen - lijkt geen uitlaateindstukken te hebben en heeft verdacht weinig koelopeningen achter. Dat wijst er mogelijk op dat deze Poolse supercar geen verbrandingsmotor, maar een elektrische aandrijflijn heeft.

Of we er ooit achter komen wat zich precies onder de koets van deze nieuwe supercar schuilhoudt? We hopen het, al is het niet ondenkbaar dat het toch echt over en uit is voor Arrinera. Andere Poolse merken die de afgelopen jaren in het land zijn opgericht: het veelbelovende Izera en het herboren Syrena, dat als het goed is nog dit jaar met een nieuw model op de proppen komt.