Ariel Nomad als losgeslagen R!

De Engelse fabrikant Ariel is vooral bekend van de Atom, een lichtgewicht speeltje dat zich misschien wel het beste laat omschrijven als een rijdend doorgesnoven buizenframe. Die Ariel kreeg in 2014 gezelschap van de Nomad, een offroader volgens vergelijkbaar recept. De net als de Atom achterwielaangedreven Nomad heeft in de basis een 238 pk en 300 Nm sterke 2.4 liter viercilinder van Honda als krachtcentrale, een machine waar Ariel in 2015 een supercharger op schroefde om het vermogen naar maar liefst 290 pk en 340 Nm te tillen. Bovenaan de Nomad-statusladder parkeert Ariel nu de Nomad R.

De Nomad R is een tot 5 stuks gelimiteerde versie van de Nomad die opvallend genoeg een motor met een kleiner slagvolume krijgt dan zijn reeds bestaande broertjes. De 2.4 wordt ingeruild voor een eveneens van Honda afkomstige 2.0, in de basis de viercilinder uit de derde generatie Honda Civic Type-R. Dankzij de montage van een fikse supercharger wordt het vermogen van die tweeliter opgeschroefd tot 350 pk en 330 Nm. Het hart is gekoppeld aan een sequentiële transmissie met zes verzetten en korte bakverhoudingen. De Nomad R, die in het Verenigd Koninkrijk een vanafprijs heeft van omgerekend €71.150, sprint in minder dan 3 seconden naar een snelheid van 60 mph (97 km/h). Z'n topsnelheid ligt op 219 km/h, en dat lijkt ons zonder enige vorm van plaatwerk hard zat.

Ariel geeft de Nomad R nieuwe dempers van Bilstein en zet z'n moddermachine op speciaal 18-inch lichtmetaal waar Yokohama A052-banden omheen zijn gevouwen. Achter die wielen houden zich geventileerde remschijven en klauwen met vier zuigers schuil. De remkrachtverdeling is instelbaar. De Nomad R krijgt dezelfde stoelen als de Atom 4, compleet met vierpuntsgordels. Lang leve de lol.