AQC staat voor 'American Quality Coach', een kleine coachbuilder die werd opgericht door de heren Waldo J. Cotner en Robert Bevington na de introductie van de Oldsmobile Toronado in 1966. De heren zagen een hele lijn aan lijkauto's, ambulances en limousines op basis van de voorwielaangedreven Oldsmobile wel zitten. De voorwielaandrijving maakt zo'n conversie natuurlijk een stuk eenvoudiger; je hoeft in principe alleen maar de zaag achter de voorruit te zetten om er vervolgens een nieuwe opbouw achter te plakken. Het is dan niet meer nodig om ook de complete aandrijfas door te trekken naar achteren.

Onder de bedrijfsnaam 'Cotner-Bevington' hadden de heren al ervaring met het ombouwen van Oldsmobiles naar ambulances en lijkwagens, maar het bedrijfje was in 1964 gekocht door de Divco-Wayne Corporation, het fusiebedrijf van bestelbusjesfabrikant Divco en autobusconstructeur Wayne. De hoge heren van dat bedrijf zagen het Toronado-plan van de heren Cotner en Bevington niet zitten, waarop die twee besloten om uit hun voormalige bedrijf te stappen en in 1968 AQC op te richten. De eerste bedrijfsactiviteit van AQC bestond - niet geheel verrassend - uit het doormidden zagen van een Toronado en er een enorme hoop staal en glas aan toe te voegen. De 'Jetway 707', die zijn naam ontleent aan de Boeing 707, was geboren.

De Jetway 707 is een zeswielige stationwagen annex limousine die maar liefst 8,5 meter lang is. De wielbasis bedraagt een eveneens niet misselijke 4,6 meter. De Jetway 707 was ook meteen de eerste stretched limousine met een dubbele achteras. Hij biedt - afhankelijk van de gekozen configuratie - plaats aan twaalf tot vijftien passagiers, die de auto kunnen betreden via maar liefst acht(!) deuren. Een ander opvallend stijlelement van de Jetway 707 is het verhoogde dak - à la Oldsmobile Vista Cruiser - met extra ruitjes aan de voorzijde en boven de zijruiten. Achter het passagierscompartiment zit een grote bagageruimte om alle koffers van de passagiers naar het vliegveld te kunnen vervoeren. Als dat niet toereikend was, kon AQC de Jetway 707 ook leveren met een grote imperiaal op het dak.

Het gevaarte wordt op de voorwielen aangedreven door de 'Rocket'-V8 uit de standaard Toronado. Die krachtbron werd door de jaren heen geleverd in meerdere varianten, in cilinderinhoud variërend van 7,0 tot 7,5 liter en van 375 tot 400 pk. Dat moet genoeg zijn geweest om de Jetway 707 op gang te brengen. Het gewicht en de prestaties vermeldde AQC niet. Ter referentie: de reguliere Toronado woog al ruim 2.000 kilo en sprintte in 7,5 seconden naar de 100 km/h. De vliegveldlimo voegde daar ongetwijfeld flink wat seconden aan toe.

Mislukt project

Helaas sloeg het idee van de heren Cotner en Bevington niet aan: de Jetway 707 verkocht niet. AQC bouwde naar verluidt slechts 52 exemplaren van de buitenissige limousine, al beweert een andere bron tegenover de website Coachbuilt.com dat het werkelijke productiegetal tegen de 150 exemplaren aan schuurt. In 1970 ging AQC alweer ter ziele, slechts twee jaar nadat het bedrijfje was opgericht. Het geld was op. Hoeveel Jetway 707's er vandaag nog over zijn, is niet bekend. Naar verluidt zijn het er slechts een handjevol. Volgens een bron van Hagerty was de bouwkwaliteit niet geweldig en verloor de Jetway 707 vaak het gevecht van de roestduivel.

Uit een zoektocht op het internet blijkt dat er nog een aantal exemplaren in omloop lijkt te zijn. Een zwarte Jetway 707 met grijs dak lijkt in een museum in Engeland te staan, terwijl het bovenstaande witte exemplaar wordt gebruikt door het Amerikaanse bedrijfje 'Nightshift Limousine'. Verder zijn er diverse individuen die rijdende Jetway's spotten en hun foto's hebben geüpload. Leuk weetje: in de film 'All the President's Men' kwam er kort een zwarte Jetway 707 op de achtergrond voorbij.