ANWB waarschuwt voor 'laatste zwarte zaterdag'

De zomervakantie is in volle gang. Hoewel augustus pas net is begonnen, verwacht de ANWB dat komende zaterdag uitmondt in de laatste 'zwarte zaterdag' van dit seizoen. Er wordt grote drukte verwacht op diverse populaire vakantieroutes.

Komend weekend wordt het op de Europese wegen opnieuw erg druk. De ANWB verwacht dat miljoenen vakantiegangers vertrekken naar hun vakantiebestemming of juist naar huis reizen. Om de grootste drukte te vermijden is vertrekken op zaterdag na 10 uur vanuit Nederland of zondag op weg gaan het beste, meldt de ANWB.

Vakantielanden

In Frankrijk, één van de populairste landen voor een autovakantie, wordt het waarschijnlijk bijzonder druk. De Franse verkeerspolitie verwacht zaterdag extreem lange files in het zuidoosten van het land, rond het middaguur zou het gaan om meer dan 800 kilometer file. Ook in Duitsland wordt het vrijdagmiddag en zaterdag erg druk door terugkerend vakantieverkeer. Op de routes richting Kroatië wordt veel verkeer verwacht, maar ook in het noorden van het land tussen Hamburg en de Deense grens.

In Oostenrijk lopen vakantiegangers zaterdag op de A10/A11 Salzburg-Villach-Slovenië veel vertraging op. Vrijdag en zaterdag wordt het in Zwitserland "zoals gebruikelijk aansluiten voor de Gotthardtunnel op de A2", aldus de ANWB. Zaterdag loopt de wachttijd op in beide richtingen tot ruim twee uur. Ook in Italië is er zaterdag naar verwachting topdrukte op de doorgaande wegen. Reizigers moeten op de A22 Brennero-Verona bij Trento rekenen op twee uur extra reistijd.

Nederland

In Nederland zorgen onder meer werkzaamheden voor vertraging. De A50 van Arnhem naar Apeldoorn is tot 22 augustus dicht tussen de knooppunten Waterberg en Beekbergen. Ook is er de Sneekweek en het skûtsjesilen op de Friese meren. Door de Canal Parade is het zaterdag in Amsterdam extra druk en op de Maasplassen in Roermond heeft het Solar Weekend plaats.