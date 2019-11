ANWB: 'Moderne koplampen soms erg verblindend'

Moderne auto's hebben verlichting die vaak stukken beter zichtbaar is dan vroeger én het zicht voor de bestuurder aanzienlijk verbetert. Een nadeel van sommige moderne verlichting is echter dat tegenliggers er meer last van hebben. Volgens de ANWB is bij één auto zelfs led-verlichting aanwezig waarvan de koplamp op twintig centimeter afstand een bundel geeft die 'drie keer zo fel is als een blik in de zon'. De dagrijverlichting is in veel gevallen erg fel en soms zelfs twee keer zo fel als dimlicht. Die gaat in de meeste moderne auto's automatisch aan, dus adviseert de ANWB om waar mogelijk over te schakelen op dimlicht om tegenliggers te ontzien.

Om dit potentiële gevaar het hoofd te bieden, wil de ANWB met fabrikanten, de overheid en andere autobonden om tafel. Of er concreet iets aan gedaan kan worden, valt nog te bezien. Voorlopig adviseert men om de ruiten goed schoon te houden, dimlicht te voeren bij slecht zicht en - waar mogelijk - de speciale anti-verblindingsstand van de binnenspiegel te gebruiken. Zo is overlast van felle verlichting al deels tegen te gaan. Sommige auto's hebben overigens al techniek aan boord (bijvoorbeeld matrix-verlichting) om overlast voor tegenliggers te beperken, door een deel van de bundel te dimmen wanneer een tegenligger wordt opgemerkt.