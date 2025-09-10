Als het aan Stellantis ligt, komen betaalbare auto’s als de Citroën C1 en Opel Agila snel weer terug. Maar dan moet ‘Europa’ wel een handje helpen en vooral die verplichte veiligheidssystemen de nek om draaien.

Stellantis wil graag het A-segment nieuw leven inblazen en heeft daar hulp van de EU bij nodig. De CO2-doelstellingen voor 2035 moeten daarvoor worden uitgesteld en het mes moet in verplichte veiligheidssystemen, omdat die auto’s onnodig duur maken.

Dat zegt Jean-Philippe Imparato, binnen Stellantis verantwoordelijk voor de Europese merken, in gesprek met journalisten op de IAA in München. “We willen het A-segment terugbrengen, omdat meer dan 20 procent van de markt minder dan €20.000 besteedt. Mensen hebben geen geld om auto’s te kopen van meer dan €40.000. In 2019 waren er nog 49 auto’s te koop voor minder dan €15.000. Vijf jaar later nog maar één. Voor fabrikanten is het niet meer winstgevend om een auto in het A-segment uit te brengen. Wij willen pleiten voor een economisch, ecologisch en Europees model onder de €15.000.”

Veiligheid is duur

Imperato wil dat de EU daarvoor kijkt naar de betaalbaarheid van auto’s. Niet alleen met stimuleringsmaatregelen of financieringshulp, maar ook door de verplichting om vanaf 2035 alleen elektrische auto’s te verkopen uit te stellen. Zo’n nieuwe A-segmenter zou best een EV kunnen zijn, maar ook een hybride of PHEV. Imperato wil nog iets anders om goedkoper kunnen produceren: “We hebben speciale homologatieregels nodig zodat we niet verplicht zijn om per auto €1.500 uit te geven om aan regels te voldoen. Dat is misschien geen probleem in duurdere segmenten, maar voor een fabrikant van een B-segment-auto zijn de kosten om aan de regelgeving te voldoen twee keer hoger dan de productiekosten van de auto.”

Hij zou deze auto’s willen limiteren op een maximumsnelheid van 110 km/h, bijvoorbeeld. “Talloze consumenten willen heel graag weer een auto uit het A-segment hebben, met name in stedelijke gebieden. En dat kunnen EV’s zijn, maar ook hybrides.”

Onafhankelijke batterijproductie

Het pleidooi voor het reanimeren van het A-segment is trouwens een van vier punten die Stellantis later deze week in gesprek met EU-voorzitter Ursula von der Leyen naar voren wil brengen. Stellantis wil ook duidelijk maken dat de 2030-deadline voor elektrische bestelauto’s niet haalbaar is, en zal uitstel bepleiten. “Er is gewoon geen markt voor Ducato’s van meer dan €50.000”, zegt Imperato daarover. De CO2-uitstoot kan ook omlaag met een hybride-diesel. Als derde punt wil Imperato dat niet alleen EV’s worden gestimuleerd, maar dat er ook op korte termijn een aanmoediging komt om een nieuwe auto met verbrandingsmotor te kopen. De gemiddelde leeftijd van auto’s in Europa is ruim twaalf jaar, en elk jaar komt daar weer een maandje bij, volgens Imperato. Door het bestaande wagenpark te vernieuwen - ook al zijn het benzinegestookte auto’s - zou de gemiddelde uitstoot ook omlaag gaan, omdat nieuwe auto’s veel schoner zijn. Als laatste punt moet de toeleveringsindustrie ook gesteund worden, met name batterijfabrikanten. “Als we vrij willen zijn, moeten we niet opgeven de batterij-industrie te ondersteunen. Wanneer we ze bankroet laten gaan, zullen we nooit onafhankelijk zijn”, zegt Imperato en hij lijkt daarmee te hinten op afhankelijkheid van Chinese fabrikanten.

De Europese organisatie van autofabrikanten ACEA gaat komende vrijdag in Brussel in gesprek met Von der Leyen.