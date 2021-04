Alpina krijgt twee verkooppunten in Nederland

Alpina gaat weer auto's direct in Nederland verkopen. Wie voor een BMW met net wat meer in de markt is, kan vanaf heden naar Den Haag of Apeldoorn.

Alpina weet bij veel BMW-fans wel tot de verbeelding te spreken en ook hier in Nederland is er enthousiasme voor de creaties van het Duitse bedrijf. Wilde je hier een Alpina kopen, dan was je echter aangewezen op de verkooppunten over de grens. Daar komt verandering in. Deze maand hebben de dealerbedrijven van Dusseldorp in Den Haag en Apeldoorn namelijk Alpina aan hun merkenaanbod (BMW en Mini) toegevoegd.

Voor de vestiging in Den Haag betekent het de terugkeer van Alpina. Eerder was Dusseldorp Den Haag namelijk nog BMW Den Haag en daar verkocht men tot in 2013 ook Alpina's. Alpina meldt dat inmiddels de eerste showroommodellen van Alpina al gearriveerd zijn, zowel in Den Haag als Apeldoorn.