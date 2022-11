Alle prijzen nieuwe Peugeot 408

In september deed Peugeot de eerste prijs van de nieuwe 408 uit de doeken. Die was met €51.000 bepaald niet mals, maar het ging ook niet om een reguliere uitvoering maar om de speciale en tot 50 stuks gelimiteerde First Edition met de 225 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn. AutoWeek kan je nu alle prijzen van de Peugeot 408 vertellen, hij komt er namelijk ook gewoon in reguliere uitvoeringen en met mildere aandrijflijnen.

De Peugeot 408 heeft in Nederland een fiscale vanafprijs van €40.500. Voor dat bedrag krijg je de Peugeot 408 met 130 pk sterke 1.2 PureTech-driecilinder benzinemotor en achttraps automaat. Hij is voor die prijs uitgevoerd als Allure. Met deze aandrijflijn is de 408 er ook als Allure Pack en als sportiever uitgedoste GT en kost dan achtereenvolgens €42.500 en €45.200.

Hoger op de menukaart staat de Peugeot 408 met de 180 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn. Ook deze 408 Hybrid 180 is er als Allure, Allure Pack en als GT. Als Allure kost hij €45.000. Voor de Allure Pack en GT betaal je in dit geval €47.000 en €49.700.

De krachtigste aandrijflijn die Peugeot in de 408 hangt, is de Hybrid 225 geheten plug-in hybride aandrijflijn met 225 pk. Die ligt niet alleen in de gelimiteerde First Edition, maar valt nu ook te combineren met reguliere uitvoeringen. Hij is er niet als Allure, maar wel als Allure Pack en GT. De Peugeot 408 Hybrid 225 kost als Allure Pack €48.500 en wisselt als GT vanaf €51.200 van eigenaar. Zowel de 408 Hybrid 180 als Hybrid 225 hebben een 12,4 kWh accu waar je zo'n 60 kilometer elektrisch mee moet kunnen rijden.

Prijzen Peugeot 408