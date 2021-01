'Alfa Romeo Tonale vanaf november te koop'

Alfa Romeo trekt naar verluidt in september het doek van de Tonale, een compacte cross-over die het gat van de Giulietta moet opvullen. De verkoop van het nieuwe model start vervolgens in november, in februari 2022 staat hij hoogstwaarschijnlijk in de showroom.

Dat de Tonale eraan komt, is inmiddels allang geen publiek geheim meer. Zelfs de mogelijk productierijpe vorm van de cross-over is reeds bekend. Alfa Romeo heeft de datum waarop het doek van de Tonale getrokken wordt nog niet officieel bekend gemaakt. Het Spaanse Motor.es meldt echter op basis van een bron binnen Alfa Romeo dat de onthulling plaatsvindt in september. Vervolgens start de verkoop in november en moet de Tonale in februari 2022 in de showroom staan. Klanten die er vroeg bij zijn, kunnen naar verluidt opteren voor een gelimiteerde Launch Edition. AutoWeek is in afwachting van een reactie van Alfa Romeo.

In 2019 onthulde Alfa Romeo de conceptversie van de Tonale op de Salon van Genève. Vooralsnog lijkt het erop dat de productieversie veel gelijkenissen daarmee vertoont. Alfa Romeo wil met de Tonale een weerwoord bieden op auto's als de Volvo XC40, Audi Q3, Mercedes-Benz GLA en BMW X2. Het is nog niet bekend wat voor aandrijflijnen de Italiaanse cross-over meekrijgt. Vermoedelijk krijgt hij de motoren van de Jeep Renegade onder de kap, dat zou betekenen dat de topversie een 240 pk sterke plug-in hybride wordt. Andere opties kunnen in dat geval onder meer een 1,0 driecilinder turbo met 120 pk en een 1,3-liter viercilinder turbo met 150 pk zijn. De Tonale krijgt nog geen platform en aandrijflijnen van PSA. Die primeur is voor de Brennero, de compacte cross-over die onder de Tonale komt te staan.