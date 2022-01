Alfa Romeo laat neus en tellers Tonale zien

De onthulling van de Alfa Romeo Tonale komt met rasse schreden dichterbij. Op 8 februari trekken de Italianen het doek van de nieuwe compacte SUV. In een nieuwe teaservideo is een deel van de neus van de Tonale te zien, maar belicht Alfa Romeo ook een stukje van het digitale instrumentarium.

Dat laatste is misschien nog wel het meest interessant, want door spyshots, beelden van een prototype zonder camouflage, onze illustrator en - niet te vergeten - de Tonale Concept uit 2019, hebben we immers al een aardig beeld van hoe de nieuwe SUV van Alfa Romeo eruit komt te zien. In de teaser komt het tellerhuis van de Tonale kort naar voren. Dat bestaat traditiegetrouw uit twee 'kokers' die met elkaar verbonden zijn. Het analoge instrumentarium van de Stelvio en Giulia zien we vermoedelijk niet terug, want de Tonale beschikt over een digitaal dashboard. De 'tellers' zijn echter nog wel rond en zijn qua layout geïnspireerd op het verleden. Of de stijl van de tellers aan te passen is, zal bij de onthulling duidelijk worden.

De teaser van de neus, die in de video verschijnt op het digitale dashboard van de Tonale, bevestigt de eerdere vermoedens over het front van de SUV. De dagrijverlichting bestaat uit ledjes in een opstelling van zes u-vormen en uiteraard heeft de Tonale de kenmerkende driehoekige grille. Ten opzichte van het gelekte prototype zonder camouflage lijkt het erop dat de koplampen van de productieversie smaller zijn geworden. Daarmee heeft de uiteindelijke Tonale mogelijk meer weg van de Tonale Concept.

8 februari weten we meer, want dan trekt Alfa Romeo officieel het doek van zijn nieuwste model.