De Alfa Romeo Tonale betekent volgens Alfa een ware ‘Metamorfose’ voor het merk, dat met ingang van dit model jaarlijks een nieuwe auto wil introduceren. De kans dat het de komende jaren om een stevige gefacelifte Giulia en Stelvio gaat, is groot. De Tonale introduceert namelijk een nieuwe, strakkere tekenstijl voor Alfa Romeo, maar ook elektrificatie. Tel daarbij op dat de nieuwe Giulia nog even op zich laat wachten, en je weet dat een facelift onvermijdelijk is.

Hybride

Alfa Romeo liet tijdens de presentatie van de van de Tonale tegenover AutoWeek ook al doorschemeren dat de twee grotere modellen toch hybridetechniek aan boord krijgen. Dat is opmerkelijk, want het achterwielaangedreven Giorgio-platform waarop de auto’s staan, wordt juist aan de kant geschoven omdat het niet geschikt zou zijn voor elektrificatie. Dit betreft echter vooral grootschalige elektrificatie, dus in de vorm van een plug-inhybride of EV. Een (mild-)hybrid hulp, zoals het 48V-systeem in de Maserati Levante of de niet-stekkerversies van de Tonale, is echter wel mogelijk. Dat is goed nieuws voor Nederlandse liefhebbers, voor wie een Alfa Romeo met een lagere CO2-uitstoot ook een lagere prijs kan betekenen.

Design

Dat het uiterlijk van de Giulia en de Stelvio wel een update kan gebruiken, is wel duidelijk. Deze modellen behoren tot de allerlaatste nieuwe auto’s met xenon-verlichting, een techniek die vrijwel overal is vervangen door led. De Giulia is zelfs nog verkrijgbaar met halogeenkijkers, in deze klasse helemaal achterhaald.

Het design van de auto’s mag er wat ons betreft nog altijd zijn, maar is wel duidelijk anders dan de tekenstijl van de Tonale. De Giulia en de Stelvio nemen diens strakkere, aan de Scudetto-grille verbonden koplampen over, inclusief de drie elementen per kant die Alfa’s nieuwe lichtsignatuur vormen. Geen zorgen: het nieuwe front zal op iets fraaiere wijze worden geïntegreerd dan op bovenstaande afbeelding. Ook aan de achterkant verwachten we de zes ‘halve rondjes’ tegen te komen op het duo. Wellicht verdrijven ze daar bij de Giulia zelfs de kentekenplaat naar de bumper, zodat er meer ruimte ontstaat voor de bijna verplichte lichtbalk.

De Alfa Romeo Giulia stamt uit 2015, de Stelvio uit 2016. Sindsdien zijn er wel updates, maar geen grote uiterlijke wijzigingen geweest.