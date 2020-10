'Afvalauto' Luca van Eindhovense studenten onthuld

Begin dit jaar lieten de studenten van de TU Eindhoven al weten wat het plan was en kregen we digitale renders te zien van de Luca. Nu is de werkelijke auto onthuld. Die lijkt behoorlijk op de conceptversie, al is vooral het front iets behoudender vormgegeven. Maar goed, het uiterlijk van de auto is niet het interessantst. Dat is namelijk de wijze waarop hij gebouwd is. Volgens de TU is er vooral gebruik gemaakt van vlas en afval.

Materiaal

Dat laatste is bijzonder, want het gaat naar verluidt echt om afval zoals uit de zee gevist plastic, PET-flessen en grofvuil van huishoudens. Ook ABS, een plasticvorm die veel wordt gebruikt in meer duurzame producten zoals speelgoed en televisies, vormt een belangrijk ingrediënt. Volgens z'n ontwikkelaars is het gebruik van PET-plastic vooral een bijdrage aan een duurzamere wereld, aangezien dat normaal niet heel vaak gerecycled kan worden. Bij gebruik in een auto wordt het echter langer benut en hoeft het dus niet zomaar weer gerecycled te worden. In het eveneens grotendeels uit PET opgetrokken interieur van de Luca zitten stoelen met een 'als suède aanvoelende', uit PET opgetrokken bekleding. De stoelen zijn gevuld met paardenhaar en kokosnotenvezels.

Techniek

De studenten wilden niet alleen een auto ontwikkelen die qua materiaalgebruik innovatief is, maar ook qua aandrijving. Dat zit 'm vooral in het lage gewicht; de auto weegt in de basis namelijk slechts 360 kilo. Belangrijke kanttekening daarbij: dat is zonder de (in totaal 60 kilo wegende) accu's. Inclusief de accu's blijft het met 420 kilo dus ook nog heel licht. De twee elektromotoren op de achterwielen zorgen voor de aandrijving. De auto is daarmee in staat om snelheden tot 90 km/h te halen en houdt het volgens z'n scheppers tot 220 km uit op een volle accu. Vanwege het lage gewicht rekent men op een verbruik van slechts ongeveer 1 liter benzine per 180 km als je er een verbrandingsmotor in zou hangen. Indrukwekkende cijfers, al met al.

Mogelijkheden

Uiteraard gaat het om een studiemodel om te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Toch willen de studenten ook proberen om echt met de Luca de openbare weg op te gaan. Tegenover NPO Radio 1 verklaart één van de studenten dat ze proberen om de auto gekeurd te krijgen om er de weg mee op te kunnen. Verder moet het dus vooral als een inspiratiebron voor de auto-industrie dienen. Astronaut André Kuipers heeft de eer om de auto vandaag officieel te presenteren.

Foto's: Bart van Overbeeke