Acura teast S Concept

Een schimmige plaat laat namelijk de achterkant van een blauw model zien waar de typeaanduiding op te zien is. Verder springen de twee grote uitlaatsierstukken natuurlijk ook gelijk in het oog. Op de video is te zien dat we te maken krijgen met een sedan waarmee Acura het label nieuw leven inblaast. Het reguliere aanbod van modellen in de Acura-dealer telt zes auto’s.

De tweedeurs Acura 3.2CL Type S was in 2001 het eerste model waaraan het Amerikaanse merk het label hing. Deze werd gevolgd door de 3.2TL, RSX en TL. De huidige Acura RLX heeft als sedan grote kans om in het nieuwe sportieve jasje te worden gehesen. Aankomende 15 augustus weten we meer, dan trekt Acura het doek van de S Concept tijdens ‘The Quail, A Motorsports Gathering’ in Californië.