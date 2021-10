AC Ace RS zwaait de brandstofmotor uit

AC kennen we natuurlijk vooral van de iconische Cobra, maar de sterk daarop lijkende eerder verschenen Ace mag er ook zijn. AC Cars bouwt sinds kort ook die klassieker weer nieuw. In september presenteerde het de elektrisch aangedreven Ace RS, nu komt er (gelukkig voor de fans) ook een versie die gewoon een brandstofmotor in de neus heeft liggen. Dat ziet AC Cars in de huidige tijd kennelijk als zoiets bijzonders en niet langer vanzelfsprekends dat het aangeeft dat men bij deze Ace RS stilstaat bij 'het einde van de brandstofmotor'.

Het lijkt er dan ook op dat AC Cars op meer dan alleen het Britse verbod voor 2030 doelt en zelf vanaf nu al geen 'nieuwe' modellen meer met brandstofmotor gaat introduceren. "De nieuwe AC Ace RS zou zomaar het laatste nieuwe AC-model met een brandstofmotor kunnen zijn. Vrijwel ieder model heeft nu al een elektrische versie, want AC leidt de sportauto-industrie naar een groenere toekomst," aldus CEO Alan Lubinsky. Dat laatste lijkt ons wat pretentieus, maar AC Cars timmert inderdaad aardig aan de weg.

Goed, genoeg goede voornemens. Eerst kunnen we nog gaan genieten van de Ace RS met benzinekracht. Een 2,3-liter vierpitter met 355 pk vermogen doet dienst in de Ace RS en dat moet natuurlijk een Ford-motor zijn. Die biedt genoeg om in stijl vanuit stilstand in 5,8 seconden naar 100 km/h te schieten. Moet je wel eerst omgerekend minstens €105.655 achterlaten bij AC Cars. Let wel, dat is de Britse prijs. Wie 'm hier in Nederland in wil voeren is ongetwijfeld vanwege de bpm een flinke klap meer kwijt.