Absurd snelle Hennessey Venom F5 komt eraan

Hennessey is bijna klaar voor de onthulling van de Venom F5. Een auto die volgens zijn makers de absolute grenzen opzoekt van wat er momenteel met een straatauto mogelijk is.

Het is alweer drie jaar geleden dat Hennessey de Venom F5 voorstelde aan de wereld, maar van een werkelijke productieversie is het tot op heden nog niet gekomen. Achter de schermen heeft men flink gewerkt aan het verder verleggen van de grenzen van de bloedsnelle hypercar. Met resultaat, want de in 2017 beloofde 1.624 pk bleek nog niet het eindstation te zijn. Inmiddels heeft Hennessey op de testbank een vermogen van 1.842 pk en 1.617 Nm weten te persen uit de 6,6-liter biturbo V8.

Hennessey heeft het vermogen weten te vertalen naar prestatiecijfers die er niet om liegen. De Venom F5 moet volgens het Amerikaanse bedrijf in staat zijn om een topsnelheid van 'boven de 500 km/h' te bereiken. Onder meer de uit koolstofvezel opgetrokken monococque helpt hierbij, want de Venom F5 zal beresterk maar ook relatief licht worden. De monocoque weegt slechts 86 kilo, al is het nog niet bekend wat het totale gewicht van de geweldenaar is. In 2017 sprak men nog over een gewicht van 1.333 kilo.

In totaal bouwt Hennessey 24 exemplaren van de Venom F5, waarvan 12 voor de Amerikaanse markt en 12 voor de rest van de wereld. De exemplaren die binnen de landsgrenzen blijven, zijn bijna uitverkocht. Met een prijs van omgerekend €1,49 miljoen kun je wel stellen dat de toekomstige eigenaren goed in de slappe was zitten. 15 december toont Hennessey de definitieve productieversie van de Venom F5 en in het tweede kwartaal van 2021 begint de productie. Komende zomer, in augustus, maakt de Venom F5 z'n publieksdebuut bij de Monterey Car Week.