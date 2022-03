Abarth van start in Brazilië met Fiat Pulse Abarth

De Pulse Abarth, zoals Fiat hem noemt, is natuurlijk de Abarth-versie van een bestaande Fiat. Zo gaat Abarth immers ook hier te werk. Belangrijke aantekening is wel dat de Pulse zelf een in en voor Brazilië gebouwd SUV-tje is. De Fiat Pulse verscheen vorig jaar en is door Abarth vakkundig van al zijn fraaie, nieuwe Fiat-logo’s ontdaan. In plaats daarvan zien we uiteraard de bekende schorpioen. Abarth houdt zich niet in en monteert onder meer dikke spatbordverbreders, een eigen grille, een unieke voorbumper en een indrukwekkende diffuser.

Hoewel de Pulse Abarth zich uitgebreid laat zien, blijven de specificaties nog even geheim. Het eigenlijke nieuws van vandaag is namelijk niet deze auto, maar het feit dat Abarth zijn rentree maakt op de Braziliaanse markt. Daar was het in het recente verleden al wel even actief met onder meer de 500, maar het lijkt erop dat Abarth nu wat grootschaliger wordt gelanceerd. Ook moet het wat meer op eigen benen staan, wat onder meer tot uiting komt in de vorm van gespecialiseerde dealers en uiteraard een website. De sportieve Pulse moet eind dit jaar bij die dealers verschijnen.