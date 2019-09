Abarth onthult opgefriste 595 Pista

De Pista kennen we als een speciale serie van de Abarth 595. De gelimiteerde 595 Pista, van het eerdere exemplaar kregen slechts 18 exemplaren Nederlands asfalt onder hun wielen, is nu opgefrist.

De vernieuwde 595 Pista behoudt zijn geblazen 1.4, maar die viercilinder heeft dankzij een grotere Garrett-turbolader voortaan 165 pk in plaats van 165 pk. Het koppel blijft met 230 Nm gelijk. De auto krijgt net als de vorige Pista-versie van de 595 een Record Monza-sportuitlaat met kleppen, maar ook een achterwielophanging die afkomstig is van Koni. De vernieuwde 595 Pista is in staat om een topsnelheid van 218 km/h te halen. Voorheen lag de maximumsnelheid op 216 km/h. In zijn vijfde versnelling versnelt de kleine Italiaan in 7,8 seconden van 80 tot 120 km/h. Liever geen handbak? Abarth leert hem ook met een vijftraps automaat met schakelfippers achter het stuur. Relatief grote remschijven (284 mm voor, 240 mm achter) moeten de Italiaanse driftkikker weer tot bedaren brengen. De 595 Pista heeft een aan de onderkant afgeplat stuurwiel met - lekker racey - een middenmarkering. Wie de Sport-knop indrukt, geeft zijn Pista een hitsiger en directer karakter.

Fiat levert de vernieuwde 595 Pista in een matgrijze kleur, maar daarnaast ook in de lekker klinkende kleuren als Record Grey, Campovolo Grey, Scorpione Black, Podio Blue, Gara White, Abarth Red, Modena Yellow en Adrenalina Green. Nieuw is wat Abarth de Adrenaline Kit noemt, een pakket waarmee de 595 Pista felgroene afwerking op de spiegelkappen en in de bumpers krijgt.

Informatie voor de Nederlandse markt is op moment van schrijven nog niet voorhanden. De 595 Pista stond voorheen voor € 31.295 in de Nederlandse orderboeken.