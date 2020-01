Aantal klassiekers in Nederland gestegen

Het wagenpark in Nederland is nu niet bepaald het meest spraakmakende ter wereld, maar er blijken nog altijd veel mensen met een groot hart voor iets speciaals te zijn. Nederland telde in 2019 namelijk maar liefst 204.642 klassiekers. Een groot deel van de groei ten opzichte van een jaar eerder is volgens Bovag te verklaren door import vanuit het buitenland. Ondertussen verdwenen er ook minder over de grens dan in 2018. Uiteraard zal ook een deel van de groei zijn veroorzaakt door auto's die vorig jaar 30 werden.

De meest vertegenwoordigde merken zijn Volkswagen (15 procent) en Mercedes (11 procent). Verder trok vooral het aantal klassiekers van Peugeot en BMW vorig jaar stevig aan. MG en Opel zijn de opvallende verliezers; van die merken nam het aantal geregistreerde klassiekers in 2019 af. In absolute aantallen treffen we de meeste klassiekers in Noord-Brabant, maar procentueel gezien zijn de Friezen het gekst op klassiekers. Daar heeft 1 op de 57 mensen een auto van 30 jaar of ouder. Drenthe en Limburg volgen op de gedeelde tweede plaats met 1 op 64. In Flevoland geven de mensen er blijkbaar het minst om; daar heeft slechts 1 op de 145 mensen een klassieker.

De brandstofstatistieken zijn ook interessant. Veruit de meeste auto's (84 procent) rijden op benzine. Daarna is lpg de meest populaire brandstof (9 procent). Oude diesels vallen het minst in de smaak of zijn slechts sporadisch overgebleven, want slechts 6,5 procent van de klassiekers heeft een zelfontbrander onder de kap.

Benieuwd naar de DS op de foto? Lees dan vooral eens de 'In het Wild' die we hier vier jaar geleden over schreven.