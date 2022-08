Aantal geïmporteerde occasions neemt af

2021 was een recordjaar voor de auto-import, dus het is niet zo gek dat er dit jaar minder gebruikte auto's worden geïmporteerd uit het buitenland. Toch ligt de import in de eerste zeven maanden van dit jaar wel 25.000 exemplaren hoger dan dezelfde periode in 2019, het laatste jaar voor corona. In procenten nam de auto-import van januari tot en met juli met meer dan 10 procent af ten opzichte van 2021, maar in vergelijking met 2019 ligt de import nog altijd 16 procent hoger.

In januari en februari 2022 werden er nog aanzienlijk meer personenauto's geïmporteerd dan in dezelfde maanden in 2021. Sinds februari van dit jaar daalden de importcijfers. Ter illustratie: vorige maand werden 21.135 gebruikte personenauto's ingevoerd, bijna 27,5 procent minder dan in juli 2021. Bij de bestelauto's is een vergelijkbaar patroon te zien. Vorige maand kregen 2.698 gebruikte bestelauto's uit het buitenland een Nederlands kenteken, een daling van bijna een kwart ten opzichte van juli vorig jaar.

EV's populairder om te importeren

De Nederlandse automarkt lijkt een toenemende interesse te hebben in EV's uit het buitenland, want de afgelopen zeven maanden bestond de import van personenauto's voor 8 procent uit EV's. In dezelfde periode in 2021 was het EV-aandeel in de import nog slechts 2,5 procent. In concrete aantallen komt dat respectievelijk neer op 12.384 tegenover 4.397 EV's. Dat is dus bijna een verdrievoudiging. De benzinemotor is met een aandeel van 63 procent nog steeds de populairste keuze voor een importauto, al had de benzinemotor in de eerste zeven maanden van vorig jaar nog een marktaandeel van 77 procent in de import. Dat geslonken marktaandeel van benzine komt voornamelijk door de toenemende interesse in EV's en hybrides. In de eerste zeven maanden van dit jaar was 18 procent van alle geïmporteerde auto's namelijk een hybride, een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aandeel van diesel in de importcijfers bleef met 10,4 procent stabiel.

Bij de gebruikte bestelauto's heeft het leeuwendeel, 85 procent, nog steeds een dieselmotor. Toch stijgt ook de interesse in elektrische bestelauto's. De afgelopen zeven maanden werden in totaal 656 stekkerbestellers geïmporteerd, tegen 424 exemplaren in 2021.