Aantal autodiefstallen daalt verder

Het Landelijk Informatiecentrum Voertuigdiefstal heeft een nieuw rapport gepubliceerd. Daaruit blijk dat vorig jaar 7.107 eigenaren van een personenauto te maken kregen met diefstal van hun voertuig. Daarmee neemt het aantal autodiefstallen wederom af. In 2015 werden nog 10.091 auto’s ontvreemd, maar sindsdien loopt dat aantal gestaag terug. In 2018 ging het nog om 7.261 auto’s. In totaliteit zijn er in 2019 wel nipt meer voertuigen gestolen. Met 23.636 stuks zijn dat er iets meer dan in 2018, toen 23.127 voertuigen werden gestolen. Er werden vooral meer zware bedrijfsvoertuigen en brom- en snorfietsen gestolen. Oook werden er een kleine 1.600 motoren ontvreemd.

De meeste personenauto’s werden in Oost-Nederland (1.059) gestolen, gevolgd door Amsterdam (977) en Haaglanden (871). Bij de Landelijke Eenheid en Koninklijke Marechaussee werden resepectievelijk 458 en 20 personenvoertuigen gestolen. De hoofdstad staat wel met stip bovenaan op het gebied van de diefstal van brom- en snorfietsen met 2.222 exemplaren.

Van alle gestolen personenauto’s werd 40,8 procent teruggevonden. In 2019 werden 2.898 eigenaren dus herenigd met hun bezit. Van alle voertuigen werden 8.413 eigenaren blij gemaakt met de vondst van hun eigendom. Het grootste deel van de voertuigen is binnen een dag teruggevonden. Daarna neemt de kans logischerwijs steeds verder af.

De dieven richten hun pijlen steeds meer op jongere auto’s. Het aandeel van gestolen auto’s van 0 tot 3 jaar nam met 10 procent toe tot een totaal van 1.826 personenauto’s. Vooral auto’s van twee jaar oud zijn populair met een plus van dik 33 procent ten opzichte van een jaar eerder. In de categorie jonggebruikte auto’s scoren Toyota’s hoog met 270 stuks, gevolgd door Audi (234) en Volkswagen (198). In de hele lijst van gestolen auto’s staat Volkswagen ruimschoots bovenaan met 1.1514 auto’s. Audi, Toyota en Renault volgen met achtereenvolgens 674, 517 en 492 auto’s. Onderaan de lijst treffen we Honda, Chevrolet en Daihatsu, waarvan 27, 24 en 21 exemplaren werden gejat.

Het diefstalrisico laat zien hoe groot de kans is dat een auto van een bepaald merk wordt gestolen. Uit het rapport blijkt dat eigenaren van Land Rovers zich de grootste zorgen moeten maken: 1 op de 304 Land Rovers wordt namelijk gestolen (met een terugvindpercentage van 43,5 procent). Lexus volgt met 1 op de 412. Bij Volkswagen is de kans 1 op 690 dat een auto van dat merk wordt gestolen (met een terugvindpercentage van 33,2 procent). Bij Hyundai is de kans het kleinst dat een auto wordt gestolen, met een diefstalrisico van 1 op 4.524. In de modellenlijst staat de Audi A1 bovenaan, met een kans van 1 op 128, gevolgd door de Toyota C-HR (1 op 132) en Mercedes-Benz E-klasse (1 op 348). Onder het dievengilde scoort de Polo net iets beter dan de Golf: 584 Polo’s werden er ontvreemd, tegenover 582 Golfs. Volgens het onderzoek zijn er slechts twee Tesla’s gestolen.