40 procent van Nederlandse automobilisten rijdt te snel

Naarmate de maatschappij steeds beter raad weet met grote datasets, verschaffen de zogeheten floating car data steeds meer inzichten. Dat biedt niet alleen de mogelijkheid de hoeveelheid files nauwkeuriger in kaart te brengen, maar ook om gereden snelheden te monitoren. Vrijwel elke auto heeft tegenwoordig namelijk wel een apparaat aan boord dat elke paar seconden locatiegegevens opvraagt en daarmee data genereert. Dat levert een boel nieuwe kennis op.

Door - voor het eerst - het verband tussen die locatiegegevens en de gegevens van de meetlussen in het wegdek op te tekenen, wist NDW inzicht te verschaffen in de gereden snelheden op alle wegen. Eerder was dat alleen mogelijk door metingen te doen of meetlusgegevens op te vragen. Nu blijkt dat 60 procent van de auto's zich keurig onder of op de maximum toegestane snelheid over de wegen beweegt. Op 30 km-wegen, waaronder vrijwel geen meetlussen liggen en waarover eerder dus weinig bekend was, ligt dat percentage lager. Terwijl dat juist de wegen zijn waarop relatief veel kwetsbare verkeersdeelnemers zich begeven.

Dichtbevolkte gebieden

Op alle wegtypen samen wordt de snelheidslimiet het vaakst overtreden in Flevoland: daar houdt slechts 55 procent van de automobilisten zich aan de snelheidslimiet. In Zuid-Holland rijdt men wat dat betreft het netst: daar vond NDW een waarde van 62 procent. Gekeken naar de snelheden in 30 km-zones - waar landelijk de limiet het vaakst wordt overschreden - lijkt er een verband te zijn tussen de dichtbevolktheid van een gebied en de bereidheid om de 30 km-limiet te gehoorzamen.

In Drenthe, Friesland, Groningen en Zeeland ligt de gemiddelde snelheid in 30 km-zones namelijk het hoogst, terwijl deze in Noord- en Zuid-Holland het laagst ligt. Wat daarbij opvalt: het landelijk gemiddelde van alle auto's op 30 km-wegen ligt op 25,8 km/h. Hoewel het merendeel dus te hard rijdt in 30 km-zones, worden bij veel automobilisten significant lagere snelheden dan 30 km/h gemeten. Drenthe, Groningen en Flevoland vallen qua snelheidsovertreders in negatieve zin het meest op: slechts respectievelijk 36, 37 en 36 procent van de bestuurders houdt zich daar aan de 30 km-limiet.

Nederland telt net iets meer dan 15.000 kilometer aan wegen waarop een limiet van 30 km/h geldt. Ook voor andere wegtypen dan die met een 30 km-limiet berekende NDW de gemiddelden en hoeveelheid overtreders. Omdat Rijkswaterstaat die data nog onderzoekt, zijn die gegevens echter nog niet openbaar gemaakt. Daarvoor is het nog even wachten op publicatie van de Monitor Snelheid 2021 van het overheidsorgaan.