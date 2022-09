'36 procent van Nederlanders wil eerdere ban op brandstofmotor'

Polestar heeft onderzoeksbureau GlobeScan de opdracht gegeven om 18.000 mensen wereldwijd te vragen naar hun visie op elektrisch rijden. Daaruit blijkt dat gemiddeld 34 procent van de ondervraagden vindt dat er al per 2030 een ban moet komen op nieuwe auto's met brandstofmotoren. 47 procent staat achter een ban per 2035, zoals momenteel het EU-doel is. In Nederland is volgens het onderzoek 36 procent voorstander van een ban op de brandstofmotor per 2030 of eerder. Nederland staat daarmee op de vijfde plaats, alleen in Duitsland (37 procent), Singapore (42 procent), het VK (44 procent) en Zuid-Korea (48 procent) zijn nog meer mensen hier voorstander van.

Polestar had ongetwijfeld graag hogere percentages gezien, daar het nu al enkel elektrische auto's verkoopt. CEO Thomas Ingenlath grijpt de resultaten desondanks aan om te benadrukken dat er volgens hem 'sneller actie ondernomen moet worden' om elektrische mobiliteit gemeengoed te maken. “Vandaag de dag is slechts 1,5 procent van de voertuigen op de weg elektrisch, dus is het duidelijk dat we in een EV-bubbel leven, niet in een EV-boom. Dit decennium is het meest kritieke decennium dat we ooit hebben meegemaakt als het aankomst op het niet overschrijden van het klimaatakkoord van Parijs. We hebben regeringen nodig die het voortouw nemen met een robuust beleid, zowel op het gebied van infrastructuur als het aanpakken van elektriciteitsprijzen, zodat automobilisten vol vertrouwen elektrisch kunnen gaan rijden. Wat echter nog belangrijker is; autofabrikanten moeten nu handelen en niet wachten op beleidswijzigingen."