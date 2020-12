30 jaar AutoWeek: dit was nummer 51 in 1990

AutoWeek bestaat 30 jaar en daarom blikken we wekelijks terug op de editie van deze week in 1990. Vanaf vandaag ligt AutoWeek 51 in de winkel, maar wat stond er precies dertig jaar geleden in nummer 51?

Nieuws

Op de nieuwspagina's van AutoWeek 51 van 1990 schitterde hard nieuws in afwezigheid, maar enkele pagina's verderop was er nog wel één groot nieuwsverhaal. Mercedes-Benz had namelijk de F100 onthuld, een futuristische concept car die grofweg liet zien hoe de MPV van de toekomst eruit zou komen te zien. De ontwerptaal die Mercedes toepaste op de F100 zorgde voor aardig wat gefronste wenkbrauwen in 1990, want het leek in bijna niets op de modellen die we toen kenden. Terugblikkend is echter duidelijk te zien dat het een hele sterke hint was naar wat er jaren later zou komen. We zien er wat A-klasse in en de koplampen doen zelfs denken aan die van Mercedessen die pas in de nieuwe eeuw zouden verschijnen. Zo zie je maar, de meest bizarre concepten kunnen al best een concreet beeld geven van wat er in de toekomst aan zit te komen.

Tests

Op pagina 10 van de deze week 30 jaar oude AutoWeek schitterde een Opel Omega die met alle vier de wielen van de grond kwam. Nou ja, geen Opel Omega, maar een Lotus Carlton. Onder de paraplu van General Motors kreeg het Britse merk namelijk de Omega toegeschoven en mocht het er zelf haar sportieve expertise op loslaten. De Carlton was een enorme stap heftiger dan de Omega. Een maar liefst 377 pk sterke 3,6-liter zescilinder zorgde ervoor dat de Carlton in 5,3 seconden al op 100 km/h zat en uiteraard was er aan het onderstel, de remmerij én de aerodynamica ook gesleuteld door Lotus. Het was een uiterst indrukwekkend ding en het werd ook een zeldzaamheid; slechts 320 Carltons zagen het levenslicht. Tegenwoordig ben je makkelijk dik in de €40.000 kwijt om er eentje te bemachtigen, al schieten de prijzen regelmatig ook nog een heel stuk hoger.

Een behoorlijk bescheidenere rijtest was in nummer 51 weggelegd voor de Nissan Sunny. Die was dat jaar aan een nieuwe generatie geholpen en werd door de redacteur van dienst als 'kleine Primera' omschreven. Met een drie- en vijfdeurs hatchback én een vierdeurs sedan was er keuze zat. Ook qua motoren kon je diverse kanten op, maar de lekkerste was natuurlijk de GTi. Later zou de vierwielaangedreven GTi-R verschijnen, die met z'n 220 pk sterke turbomotor, uitgeklopte motorkap met luchtinlaten erin én een forse achterspoiler voor z'n tijd echt heel extreem was. Een uiterst zeldzaam en bloedsnel ding.

Reportages

Met de kerstvakantie in het vooruitzicht was er eind 1990 niet echt meer een grote reportage gepland, maar wel gingen we uitgebreid in op een 'interessant idee voor de toekomst'. Je auto bijtanken via je meterkast. Tegenwoordig is dat voor EV-rijders kort door de bocht wat je misschien wel dagelijks doet, maar in 1990 bedoelden we er nog iets heel anders mee. Aardgas werd toen namelijk door menigeen aangeprezen als een goed alternatief voor benzine en diesel. Aangezien dat ook gewoon uit je gasleiding thuis kwam, moest het toch mogelijk zijn om je auto dan ook gewoon thuis bij te tanken? Welgeteld één persoon deed dat al in 1990. Hij had een machine achter zijn bedrijf staan, die het gas op de voor de gastank van zijn auto geschikte druk overbracht naar de auto. Het voltanken van de auto duurde zo'n vijf uur.

Uiteindelijk is aardgas niet echt grootschalig van de grond gekomen als brandstof voor auto's. Er kwamen op den duur wel bi-fuel-modellen op de markt, waar we overigens in 1990 ook al over schreven, en nog altijd zijn er enkele nieuwe auto's te koop die aardgas lusten. Het terugschalen van de aardgaswinning in Nederland, de relatief lagere vermogens die motoren erop leveren en de beperkingen van de infrastructuur zijn echter belangrijke struikelblokken.

Dat de decembermaand vaak een beetje een nieuwsluwe maand is, werd in 1990 enigszins pijnlijk duidelijk in bovenstaand artikel. In nummer 51 stond namelijk een heuse 'autohoroscoop'. Vier hele pagina's werden eraan gewijd en dat was zelfs alleen nog tot aan sterrenbeeld maagd. De week erop zou de rest volgen. Grappig, maar iets dat je tegenwoordig niet zomaar meer hoeft te verwachten in ons magazine!

Reclame

Echt een reclame kun je het niet noemen, eerder een opvallende waarschuwing. Het ministerie van Justitie wendde zich met deze confronterende foto graag tot de AutoWeek-lezers en drukte ze op het hart vooral niet te hard te rijden. Je schoot er vrijwel nooit iets mee op, je bracht jezelf en anderen ermee in gevaar én het was ook nog slecht voor het milieu. Nou ja, was, dit geldt natuurlijk nog altijd. Gelukkig zijn auto's tegenwoordig wel wat veiliger dan die hierboven. Weet jij met welke auto we hier te maken hebben?