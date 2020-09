30 jaar AutoWeek: dit was nummer 40 in 1990

AutoWeek bestaat 30 jaar en daarom blikken we wekelijks terug op de editie van deze week in 1990. Vanaf vandaag ligt AutoWeek 40 in de winkel, maar wat stond er precies dertig jaar geleden in nummer 40?

Nieuws

Weinig écht schokkend nieuws op de eerste pagina’s van AutoWeek 40 uit 1990, maar twee vrolijke rode kleintjes springen wel direct in het oog. Om te beginnen met de derde generatie van de Daihatsu Cuore. Die hadden we tot dan toe nog niet eerder gezien. De meest in het oog springende verandering was de komst van meer ronde vormen. De technische basis bleef grotendeels gelijk, maar de auto groeide wel 5 centimeter in lengte en breedte! Bij de Volkswagen Polo die erboven staat, zagen we ook rondere vormen dan voorheen, al betrof dat een facelift. De schrijfwijze van facelift (‘face-lift’) valt tegenwoordig al net zo op als de vernieuwde Polo destijds. Met de gefacelifte Polo sloeg Volkswagen met haar kleinste duidelijk een nieuw decennium in, want er ging een stevige gum over de hoeken in het ontwerp. Ook werd er op de nieuwspagina’s nog even stilgestaan bij dierendag, met een orang-oetan die z’n middelvinger opsteekt naast een Rolls-Royce Silver Shadow. Humor anno 1990.

Tests

Dat er in 30 jaar veel verandert, dat zien we in deze editie duidelijk terugkomen. Er staan meerdere auto’s in die ons in de loop der tijd ontvallen zijn. Om te beginnen met de Fiat Uno. Die kreeg, samen met de Ford Fiesta, de destijds gloednieuwe eerste Renault Clio om z’n oren. De Clio overtuigde direct en versloeg de Ford en Fiat. De Fiesta liet het liggen op weggedrag en prijs, de Fiat op ruimte en rumoerigheid.

Iets verderop in AutoWeek 40 uit 1990 komt er een nog veel verder in de vergetelheid geraakte auto aan bod: de Volkswagen Golf Country. Een vierwiel aangedreven opgehoogde Golf waarmee Volkswagen destijds een gat in de markt zocht en niet helemaal vond. Een soort cross-over avant la lettre. Hij nam het in een vergelijkende test op tegen de traditionelere Suzuki Vitara. Hoewel de Golf indruk maakte, was ‘m uiteindelijk geen heel lang leven beschoren.

Tenslotte was er nog een dubbeltest tussen twee grote sedans die ook al heel lang niet meer onder ons zijn: de Ford Scorpio en de Chrysler Saratoga. De Chrysler wat? Met de Saratoga ging Chrysler destijds de strijd aan in het hogere segment, net als Ford met de Scorpio. Voor Ford was het geen daverend succes, maar ook weer geen complete mislukking. Dat we de Saratoga amper nog kunnen herinneren, geeft wel aan hoe het voor Chrysler afliep. Hij was waarschijnlijk vooral wat te Amerikaans en apart voor Nederland, want de eerste indruk in 1990 beloofde nog wel veel goeds. Een ‘aangename verrassing’, zo oordeelden we toen.

Reportages

Eigenlijk is er één reportage te vinden in AutoWeek 40 uit 1990 die de volle aandacht verdient. Die over de totstandkoming van onze nieuwe duurtester van dat moment: de Volvo 440. Die liep natuurlijk van de band in het Limburgse Born en daarom reisden we destijds af naar de fabriek om te zien hoe ‘onze’ 440 tot stand was gekomen. Van een dikke rol staal tot een volledig afleverbare Volvo: het hele proces konden we van dichtbij meemaken. “Ons gevoel van nationale trots zal ons er echter niet van weerhouden om de Volvo zwaar op de proef te stellen,” zo blikten we vooruit op de duurtestperiode. Minstens 50.000 km zouden we ermee gaan rijden, om de auto daarna helemaal door te lichten. Uiteindelijk bleek-ie niet verkeerd in elkaar te zitten: onze duurtester is nog tot 2007 op de weg geweest.

Advertentie

De destijds splinternieuwe vijfde generatie Ford Escort moest men weer massaal naar de Ford-showroom lokken. Volgens Ford moest dat wel goedkomen, aangezien het ‘zowel van buiten als van binnen een absoluut genot voor het oog’ was. Daarbij moest ook de verbeterde binnenruimte en ‘rotsvaste’ wegligging overtuigen. Dat laatste zat inderdaad in ieder geval wel goed bij de Escort. Zo’n succes als de voorgaande generatie werd het desondanks niet, al deed de laatste Escort het ook absoluut niet slechts op de Nederlandse markt.