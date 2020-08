30 jaar AutoWeek: dit was nummer 33 in 1990

AutoWeek bestaat 30 jaar en daarom blikken we elke week terug op de editie van deze week in 1990. Vanaf vandaag ligt AutoWeek 33 in de winkel met een triotest van de Kia Sportage, Citroën C5 Aircross en Mitsubishi Eclipse Cross en een ontmoeting tussen een gebruikte e-Golf en een tweedehands Ioniq Electric. Maar wat stond er precies dertig jaar geleden in AutoWeek 33?

Nieuws

'Mercedes op de BMW-toer'; daarmee worden de nieuwspagina's groots geopend. Voor het eerst wordt de opvolger van een nieuwe Mercedes-Benz 190 vastgelegd op de gevoelige plaat. We spreken halverwege 1990 dan ook nog van een nieuwe 190, maar de geschiedenis leert dat het om de eerste C-klasse gaat waarmee we hier voor het eerst kennismaken. Die C-klasse wordt uiteindelijk vanaf 1993 geproduceerd. In 1990 wordt al druk gespeculeerd over verschillende carrosserievormen, waaronder een cabriolet. De komst van een open C-klasse volgt echter pas bij de W205-serie die sinds 2014 rondrijdt. Naast de 'nieuwe 190' wordt ook een frisse instapversie van de Daihatsu Charade behandeld. Het gaat om de Fellow-versie waarbij op subtiele wijze kosten zijn bespaard, zoals door het ontbreken van een hoedenplank.

Tests

AutoWeek opent zijn 33ste nummer met een test voor de liefhebber: drie sportcoupés ontmoeten elkaar. Het gaat om de Opel Calibra 16V, Toyota Celica 2.0 GTi en Nissan 200 SX. In de test wordt vooral gekeken naar de - hoe kan het ook anders - prestaties van het drietal. De Calibra blijkt het best gestroomlijnd te zijn, de Nissan is het snelste (0-100 in 7,5 seconden) en de Celica is het meest uitgesproken met zijn ronde ontwerp.

Waar Ford nu vooral opgehoogde modellen heeft, was de Sierra in de jaren 90 van de vorige eeuw juist één van de populairste namen. In 1990 verbetert Ford de Sierra waardoor hij weer even opgefrist is. Vooral de vernieuwingen van de 1.8 diesel waren daarbij van belang, want die verving de oude 2.3.

Verder zijn ook andere dingen dan auto's getest: wat denk je van auto-kinderzitjes en tien multifunctionele aanhangwagentjes! Deze kunnen een helpende hand bieden zodra de kofferruimte van de auto net niet toereikend is.

Reportages

Hoewel er begin jaren 90 al enige tijd met kunststof auto's wordt geëxperimenteerd, blijft het een grote zeldzaamheid als er daadwerkelijk een auto met een plastic carrosserie verschijnt. Deze auto zal bij het grote publiek nauwelijks een belletje doen rinkelen, maar ook in Nederland werd dertig jaar geleden volop geknutseld met kunststof auto's. De Vector is daarvan een mooi voorbeeld! Nu hoef je je niet te schamen als de GEP Vector niet herkent, want hij heeft de openbare weg nooit bereikt. Men wilde toen vooral laten wat er allemaal mogelijk is. Als basis werd een bekend autootje genomen: de Citroën AX. Het Nederlandse GE Plastics bestaat overigens nog steeds, maar viel in 2007 in Saoedische handen.

Daarnaast siert een Jaguar XJR-S 6.0 de posterstory: wat een apparaat! Deze 'racewagen in smoking' perst 309 pk uit zijn 6,0-liter V12. Daarmee haalt de Jag een top van 250 km/h: een hele prestatie voor die tijd!