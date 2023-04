25 jaar Opel Astra G: de laatste verkoopknaller

De tweede generatie Opel Astra, de Astra G, was misschien wel de laatste echte allemans-Opel. Als je naar de cijfers kijkt, althans. 25 jaar geleden kwam-ie op de markt, om het merk nog één keer in de buurt te brengen van het Nederlandse succes dat het had met de Kadett. Dat lukte de Astra met een modern doch licht verteerbaar ontwerp, een uitgebreid motorenaanbod en liefst zeven carrosserievarianten. Een terugblik.

De Opel Astra G kwam 25 jaar geleden, in 1998, op de markt. Daar trof hij onder meer de destijds nog vrij verse Volkswagen Golf IV en in hetzelfde jaar verscheen de eerste Ford Focus. Zowel van de Volkswagen als van de Ford zie je vandaag de dag nog regelmatig exemplaren rijden, want het bleken - achteraf al helemaal - sterke aanbiedingen. De Astra G was dat evengoed, waardoor ook die veel kopers vond en nog altijd deel uitmaakt van het straatbeeld.

De G ging doodleuk verder waar de Astra F ophield, terwijl de F al een waardige opvolger was gebleken van de Kadett. Een hele prestatie. Alhoewel; de Astra was een bíjna waardige Kadett-opvolger. Het Nederlandse succes van de Kadett was en is niet te evenaren. Alleen al van de laatste generatie, de Kadett E, verkocht Opel 331.891 exemplaren in acht jaar. Van 1985 tot en met 1987 verkocht het merk er zelfs meer dan 50.000 per jaar!

De laatste Opel die massa's mensen wist te bereiken

Toch: ook de Astra F wist grote schoenen te vullen en was in elk van zijn actieve jaren goed voor meer dan 25.000 verkopen per jaar, met een piek van net meer dan 40.000. De G overtrof die piek (!), maar bereikte in totaal wel minder kopers. Iets meer dan 150.000 exemplaren vonden in Nederland een baasje en er is geen modelgeneratie Opel die sindsdien nog in de buurt kwam van dergelijke aantallen, waardoor de Opel G wel degelijk de laatste échte allemans-Opel was, als je puur kijkt naar de cijfers. Zijn opvolger, de Astra H, was conceptueel nauwelijks anders en was - ook qua design - geen flop, maar de concurrentie bleef sterk en de hoge cijfers waren met de H echt wel verleden tijd.

Je kon de Opel Astra G in heel wat smaken krijgen. De Duitsers trokken een behoorlijk blik diesel- en benzinemotoren los en lepelden die - al dan niet vergezeld door een turbo - in zeven verschillende carrosserievarianten. De coupé- en cabrio-Astra's werden zelfs getekend met hulp van Italiaans designhuis Bertone, dat er mede voor zorgde dat die varianten tegenwoordig nog altijd fris ogen.

Overige varianten waren de drie- en vijfdeurs hatchback, de drie- en vijfdeurs stationwagon en de vierdeurs sedan. Een driedeurs stationwagen, jazeker. Ook van de Astra G bouwde Opel, net als van de F en de latere H, een variant voor commercieel gebruik. De populairste was het bij lange na niet, maar een van de leukere - gezien het uitsterven van dergelijke carrosserieën - inmiddels misschien wel.

Astra DTM

Vanwege zijn sterke voorvaderen had de Astra weinig pr nodig om de interesse van de potentiële koper te wekken, maar toch koos Opel ervoor de tweede Astra ook in de spotlights te zetten in de autosportwereld. Van 2000 tot 2003 zette het merk een raceauto met een op de Astra G-gebaseerd ontwerp in om te wedijveren in de DTM. DeNederlander Jeroen Bleekemolen behoorde tot de coureurs. Die Astra werd opgevolgd door een op de Vectra gebaseerd exemplaar, dat - net als de Astra - geen titels veroverde. Wél won een Astra DTM de 24 Uur van de Nürburgring in 2003.

Maar de Opel Astra G was geen racer, ook al was het ook de eerste Opel die de OPC-badge mocht dragen. De Astra was Opels multi-inzetbare middel voor de massa en wist die als G voor het laatst écht te bereiken. Vandaag de dag staat het model nog steeds voor velen klaar, want er staan er nog zo'n 20.000 op Nederlands kenteken, waarvan de eerste exemplaren dit jaar hun zilveren jubileum vieren. Maar of het al rijdend erfgoed is?

Wat vind jij? En welke variant van de Astra G is jouw favoriet? De station met zijn puike verhoudingen, de cabrio of coupé met wat Italiaanse flair, of toch de beeldbepalende hatchback? Deel je herinneringen in de reacties!