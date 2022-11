Opel Astra (1993) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De tot een bedrijfsauto omgebouwde stationwagon is een carrosserievorm die we tegenwoordig nog maar nauwelijks kennen. Ooit was dit autotype gemeengoed en had Opel met de Kadett - en later met de Astra - jarenlang een dergelijk model in het aanbod. De kans dat je er nog één tegenkomt, is gezien de zware levens die ze vaak hadden erg klein. Daarmee is het heel bijzonder dat dit snaarstrakke exemplaar in het occasionaanbod staat.

Moet je hem zien staan, met zijn knalrode lak, niet-verweerde bumpers en wieldoppen en bult op het dak: deze bestel-Astra brengt ons zo terug in de tijd. Tot en met de Astra H (2004 tot 2009) leverde Opel een driedeurs (!) bestelwagen van zijn Astra, na dat ook jarenlang gedaan te hebben met Astra-voorganger Kadett. Waar de Duitsers van de Kadetten ook driedeurs stationwagons in personenuitvoering maakten, deden ze dat vanaf de eerste generatie Astra - die in 1992 op de markt kwam - niet meer. Wilde je vanaf dat jaar nog een nieuwe driedeurs Astra met een lang en recht dak, dan was je aangewezen op de tweezits besteller.

Dit is er zo een. De Astra F is vooral als hatchback nog niet geheel uit het straatbeeld verdwenen, maar als bestelwagen wel degelijk. Als bedrijfswagen konden ze nooit rekenen op de zorg en liefde van een particuliere eigenaar, dus werden ze veelal gebruikt tot ze op waren - al dan niet door toedoen van de roestduivel. De VT-47-LZ bleef een zwaar leven bespaard en stond volgens de kentekengeschiedenis twee keer voor langere tijd stil, al heeft ook dit exemplaar aan beide kanten last van roest bij de achterspatborden.

Dat zijn echter - naast twee deukjes in de achterklep - de enige ouderdomssporen die de rode station bij zich draagt. De lak, plastic delen en het interieur zien er nog als nieuw uit en ook de kilometerstand is voor een bedrijfswagen met dieselmotor met 90.860 kilometer op de teller ronduit laag. Daarbij is er door de arbeidslieden die mogelijk ooit gebruikmaakten van de Astra nooit in de auto gerookt. Althans; de sigarettenaansteker werd nooit gebruikt, getuige een van de foto's die de aanbieder bij de advertentie plaatste.

Lange pauzes

De Astra was sinds zijn bouwjaar 1993 altijd bij dezelfde eigenaar. Kijken we naar de jaren waarin hij apk gekeurd werd, dan zien we dat de Opel twee keer voor langere tijd van de weg is geweest. Zowel tussen 2003 en 2010 als tussen 2013 en 2022 werd de auto niet nagekeken door een keurmeester. Vorige week gebeurde dat wel weer. Het autobedrijf uit het Friese Kootstertille dat de Astra aanbiedt heeft de auto met vier nieuwe banden, een grote beurt en een nieuwe distributieriem klaargemaakt voor een tweede leven. Daarin kun jij nu voor €3.450 de hoofdrol spelen.

Voor dat geld koop je een leeg precies 1.000 kg wegend ruimtewondertje met een zelfs nog als nieuw uitziende bagageruimte. Het rijklaargewicht komt daarbij uit op 1.100 kg, waardoor je voor maximaal 435 kg aan spul achterin kunt verstouwen voor je aan het maximale wagengewicht van 1.535 kg komt. Doe je dat, dan moet je wel rekening houden met behoorlijke acceleratiecijfers. Wat de officiële cijfers voor de 0-100-sprint zijn weten we niet, maar met de ongetwijfeld bereidwillige en 57 pk leverende 1,7-liter diesel in het vooronder is het van tijd tot tijd zonder meer oppassen geblazen.

Daarmee leent de Astra zich goed voor de onthaaste verkeersdeelnemer - neem een vakantieganger. De precieze afmetingen van de bagageruimte blijven we je schuldig, maar met een beetje geluk is die lang genoeg om erin te kunnen slapen. Daarbij maakt de bult op het dak rechtop 'in bed' zitten ook mogelijk. Vanwege de milieuzones die je in Nederland en Europa op steeds meer plekken treft is de stationwagon-met-grijs-kenteken-en-ouderwetse-diesel zakelijk niet meer zo aantrekkelijk, maar voor de betere avonturier biedt hij eventueel een goede, charmante basis.