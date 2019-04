2020: Europese Volvo’s waarschuwen elkaar

Volvo roept het al geruime tijd van de daken: vanaf 2020 wil het merk geen dodelijke slachtoffers of zwaar gewonde passagiers meer bij een ongeluk met een nieuwe auto uit Gothenburg. Na eerdere aankondigingen komt Volvo nu met het nieuwe Hazard Light Alert en Slippery Road Alert. Systemen die ze in Scandinavië al sinds 2016 van de hele 90-serie kennen, maar die vanaf volgend jaar standaard in elke Europese Volvo te vinden zijn. De systemen moeten, zoals de namen al een beetje verklappen, bestuurders waarschuwen bij mogelijk gevaar. Nu zet Volvo een beetje egoïstische stap, want de auto’s communiceren enkel met elkaar. Bij het Hazard Light System stuurt de auto een signaal bij het inschakelen van de alarmlichten naar alle nabije Volvo’s. Dit wordt middels de cloud-dienst gedaan. De Volvo-bestuurders die in de buurt rondrijden, weten zo vooraf dat ze een gevaarlijke situatie kunnen tegenkomen. De overige bestuurders hebben echter geen idee.

Ditzelfde gebeurt bij Slippery Road Alert. Dit systeem gebruikt data van rijassistentsystemen om slipgevaar te herkennen. Mocht de Volvo een stuk gladwegdek rijden, dan slaat de Volvo op waar dit is en verstuurd deze info naar alle Volvo’s die binnenkort over dit gedeelte moeten rijden zodat de bestuurders weten dat ze moeten oppassen.

De systemen kunnen ook in bestaande auto's worden ingebouwd. Dat geldt alleen wel voor auto's die op het Scalable Product Architecture (SPA) of Compact Modular Architecture (CMA) platform staan. Het gaat daardoor om Volvo's vanaf modeljaar 2016 of nieuwer.

De komst van deze systemen is Volvo’s zoveelste aankondiging in aanloop naar ‘de deadline’. Eerder werd al bekend dat alle nieuwe auto’s van het merk per volgend jaar op 180 km/h worden begrensd en dat vanaf 2020 een aantal camera’s en sensoren in de auto worden gemonteerd om de bestuurder in de gaten te houden om te kunnen ingrijpen bij gevaarlijke situaties waarbij degene achter het stuur niet - bedoeld of onbedoeld - oplet.