Er was een tijd dat het allemaal niet gek genoeg kon bij Volkswagen, neem de Golf GTI W12 650. Ter ere van het GTI Festival in Wörthersee bouwde Volkswagen deze knotsgekke showauto. Een Volkswagen Golf V GTI, maar dan zonder viercilinder turbo en met W12 bi-turbo!

In een tijd waarin elke gram CO2 er eentje teveel is, kun je je bijna niet voorstellen dat iemand zo gek zou zijn om een dikke twaalfcilinder in een Volkswagen Golf te leggen. Dat was in 2007 wel anders. Met de Volkswagen Golf GTI W12 650 lieten de Duitsers zien dat Duitse humor wel degelijk bestaat. De W12 biturbo uit de Bentley Continental kwam op de plek te liggen waar normaal gesproken de achterbank zit. De remmen vóór kwamen van een Audi RS4, de remmen achter van een Lamborghini Gallardo, net als de rest van de aandrijfas. Leuk gedachtenexperiment. Behalve dat Volkswagen de Golf GTI W12 650 daadwerkelijk bouwde en dat hij ook (min of meer) werkt. En als men dan zegt: je mag er maar 30 mee, maar wil je een rondje? Dan zeg je natuurlijk geen nee!

