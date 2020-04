10 miljoen keer Toyota RAV4

Dat de RAV4 voor Toyota een schot in de roos is gebleken, blijkt wel uit de jaarlijkse verkoopstatistieken van de Verenigde Staten. Niet alleen in de Verenigde Staten, ook internationaal gezien is Toyota's SUV een succesnummer. Sinds 1994 zijn er - verspreid over vijf generaties - namelijk tien miljoen exemplaren van verkocht.

Jarenlang was de Toyota Camry de populairste personenauto van de Verenigde Staten, maar sinds enkele jaren gaat die titel naar de RAV4. Vorig jaar stapten maar liefst 535.000 Noord-Amerikaanse (Verenigde Staten en Canada) klanten in een nieuwe RAV4, werkelijk een immens aantal. In 2018 en 2019 mocht de RAV4 zich zelfs de best verkochte SUV ter wereld noemen. In Europa gingen vorig jaar 133.000 RAV4's over de toonbank en ook in China is deze SUV behoorlijk in trek. In 2019 kozen 127.000 Chinese klanten voor een gloednieuwe RAV4. Van de tien miljoen exemplaren die Toyota sinds 1994 heeft verkocht, vonden er ruim 2 miljoen een eigenaar in Europa. Meer dan 130.000 daarvan zijn toe te schrijven aan de begin vorig jaar geïntroduceerde vijfde generatie RAV4. In Nederland zijn vorig jaar 2.500 RAV4's verkocht. Sinds 1994 heeft de Nederlandse verkoopteller van de RAV4 en de Funcruiser een verkoopaantal van ruim 24.300 stuks bereikt.

De eerste generatie van de RAV4, waarvan de letters staan voor Recreational Active Vehicle 4 wheel drive, schitterde in 1994 op de Autosalon van Genève. Het was de productieversie van de in 1989 in Tokio gepresenteerde RAV Four Concept (foto 2 en 3). In zijn eerste levensjaar was de RAV4, waarvan de eerste generatie in Nederland als Funcruiser in de orderboeken stond, alleen leverbaar als driedeurs, een jaar later kwam de vijfdeurs Wagon de gelederen versterken. Sinds de derde generatie is de driedeursversie verdwenen. Van de eerste en derde generaties RAV4 werden in de Amerikaanse staat Californië een kleine serie volledig elektrische versies verkocht.

De actuele, door Tatsuya Sonoda ontworpen, RAV4 staat net als vrijwel alle recent onthulde modellen van Toyota op de GA-K-versie van het modulaire TNGA-platform. De SUV is behalve als 2.5 Hybrid ook met alleen een 2.0 viercilinder te krijgen. Later dit jaar wordt de Nederlandse leveringslijst uitgebreid met de 306 pk sterke RAV4 Plug-in Hybrid. 85 procent van de in Nederland verkochte RAV4's van de huidige generatie is de Hybridversie.