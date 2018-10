Vietnamese BMW's VinFast onthult Lux A2.0 en Lux SA2.0

Gisteren liet het Vietnamese VinFast weten hoe het zijn eerste twee modellen gaat noemen. Vandaag is dat tweetal uit de doeken gedaan.

VinFast noemt zijn eerste twee modellen ietwat eigenaardig: Lux A2.0 en Lux AS2.0. De eerste is een sedan, de tweede een SUV. We vermoedden al dat het tweetal onderhuids zou zijn gebaseerd op de BMW 5-serie en X5 van de vorige generatie en daar lijken we gelijk in te krijgen.

Het '2.0' in de modelnaam van de auto's staat voor de inhoud van de motoren. De sedan komt beschikbaar met een 176 pk en 300 Nm sterke 2,0-liter viercilinder, een turbomotor die ook een 231 pk en 350 Nm sterk broertje heeft. Met die eerste sprint de auto in 8,9 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Met de krachtigste versie is dat sprintje in 7,1 seconden achter de rug. De SUV is alleen met die 231 pk sterke versie leverbaar en dendert in 8,9 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Schakelen gaat met een achttrapsautomaat van ZF, die het vermogen naar de achterwielen stuurt.

De A2.0, de sedan, is 4.873 mm lang, 1.900 mm breed en 1.464 mm hoog. De wielbasis is, je raadt het al, met 2.968 mm gelijk aan die van de vorige generatie 5-serie. De SA2.0, de SUV, is 4.940 mm lang, 1.960 mm breed en 1.773 mm hoog. De afstand tussen de voor- en achteras bedraagt hier 2.933 mm, inderdaad gelijk aan de afstand die zich bij de vorige X5 tussen de wielen bevindt. De SUV is niet alleen met achterwielaandrijving, maar ook met vierwielaandrijving te krijgen.

VinFast is van plan om zijn auto's medio volgend jaar in het thuisland op de markt te brengen. In 2020 wil het merk zijn auto's ook gaan exporteren. VinFast werkt pnder andere aan een EV, een stadsauto en een volledig elektrische bus. Het tweetal is getekend door designhuis Pininfarina. VinFast pompt 3,5 miljard dollar in een productiefaciliteit, waar het elk jaar 250.000 auto's kan produceren.