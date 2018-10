Join the club Toyota introduceert Supra 900 Club

Toyota slaat vandaag de orderboeken open voor de splinternieuwe Supra. De eerste 900 stuks zijn te bestellen.

Toyota richt een club op waar de eerste 900 Supra-klanten automatisch lid van worden: de Supra 900 Club. Het merk zegt dat de eerste 900 exemplaren van de nieuwe Supra, de eerste nieuwe generatie in zo'n 25 jaar, nu online te reserveren zijn.

De eerste 900 Supra's komen volgens Toyota beschikbaar "in de grootste Europese markten voor sportauto's". De Nederlandse markt lijkt daar niet bij te horen. Dat betekent niet dat de auto niet in ons land beschikbaar komt, maar dat zal dan op een later moment zijn.

De productie van de nieuwe Supra vangt volgend jaar aan bij Magna Steyr. Dat bedrijf bouwt straks ook de nieuwe BMW Z4. De eerste Europese klanten krijgen hun auto na de zomer van volgend jaar geleverd.

Supra

De nieuwe Supra komt voort uit een samenwerking met BMW. De technische basis van het tweetal komt overeen, maar de Z4 en Supra zijn vanaf vrij vroeg in het ontwikkelingsproces van elkaar gescheiden en geheel door BMW en Toyota zélf doorontwikkeld. De Supra, die gebruikmaakt van techniek van BMW, heeft een 3,0-liter zes-in-lijn in de neus, die volgens Toyota meer dan 300 pk levert. Schakelen gaat door middel van een ZF-transmissie met acht verzetten. De coupé moet in minder dan vijf tellen naar een snelheid van 100 km/h sprinten. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Toyota op termijn met een nog krachtiger versie op de proppen komt. De Supra wordt in januari in zijn definitieve vorm gepresenteerd tijdens de North American International Auto Show in Detroit.