Stijver dan LFA! Toyota belicht nieuwe Supra

Toyota geeft meer informatie vrij over de hagelnieuwe Supra, de Japanse spierbundel waar autoland al jaren smekend voor op z'n knieën zit.

In de tweede helft van volgend jaar is de hagelnieuwe Supra (A90) in de showrooms van Toyota te vinden, een auto waarvoor het Japanse merk samengewerkt heeft met BMW. Vandaag geeft Toyota meer informatie vrij over de eerste nieuwe Supra in zo'n 25 jaar!

De vijfde generatie Supra krijgt zoals bekend een 3,0-liter grote zes-in-lijn van BMW in z'n neus, een blok dat net als de achttrapsautomaat waaraan hij is gekoppeld door Toyota naar eigen smaak is afgesteld. De achterwielaangedreven coupé levert 'meer dan 300 pk' en moet 450 Nm opwekken. Daarmee sprint de coupé in minder dan 5 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Wij zetten in op een vermogen dat de 350 pk overtreft.

Toyota benadrukt dat de nieuwe Supra een ideale gewichtsverdeling heeft van 50:50 en dat ook de verhouding tussen wielbasis en spoorbreedte zeer optimaal is. De wielbasis van de auto is opmerkelijk genoeg zelfs korter dan die van de GT86. Daarnaast ligt het zwaartepunt van de Supra lager dan bij dat model. Ook dat is opmerkelijk te noemen, gezien het feit dat de GT86 over een van nature plattere boxermotor beschikt. Ook met de stijfheid zit het wel snor, Toyota heeft het op de een of andere manier voor elkaar gekregen de Supra stijver te maken dan de extreme Lexus LFA, een supercar waarvoor veelvuldig gebruik is gemaakt van koolstofvezel. De basis van de Supra is opgebouwd uit aluminium en composieten. Het adaptieve onderstel, net als het elektronisch aangestuurde differentieel in de basis afkomstig van BMW, is tevens door Toyota onder handen genomen. De remmerij rondom is afkomstig van Brembo.

De Supra loopt in de eerste helft van volgend jaar van de band bij Magna Steyr in Oostenrijk, overigens ziet ook de nieuwe BMW Z4 daar het levenslicht.

We hebben op het Spaanse circuit Jarama al kennis kunnen maken met de hagelnieuwe Supra. In AutoWeek 38 - vanaf vandaag in de winkels - lees je daar een uitgebreid verhaal over!