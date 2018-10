Vanafprijs bekend Porsche belicht gefacelifte Macan

Aan de vooravond van de Autosalon van Parijs werpt Porsche een uitgebreidere blik op de gefacelifte Macan.

In juli dit jaar liet Porsche de eerste afbeeldingen zien van de gefacelifte Macan. Nu laten de Duitsers ook meer weten over de onderhuidse aanpassingen van de kleine broer van de Cayenne.

Porsche meldt dat de basis-Macan, de auto die simpelweg 'Macan' heet, over een 2,0-liter grote geblazen viercilinder beschikt, een motor die 245 pk sterk is. Het is een aangepaste variant van de turbomotor die nu in de instap-Macan ligt en 252 pk levert. Het koppel blijft met 370 Nm gelijk. Porsche geeft de motor een partikelfilter en spreekt van aanpassingen aan de verbrandingskamers. Met zijn herziene motor is de Macan in staat om in 6,7 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten, net zo rap als voorheen. Het gemiddeld verbruik moet volgens de WLTP-cyclus, op 8,1 l/100 km liggen. Informatie over de overige motoren volgt later. De Macan Diesel verdwijnt in ieder geval van de prijslijst.

De uiterlijke aanpassingen vinden we vooral aan de achterzijde. Net als de Cayenne, de Panamera en straks de nieuwe 911 krijgt ook de Macan aan de achterkant een lichtbalk die over de gehele breedte van de auto loopt. De facelift behelst verder aangepaste, nu standaard led-verlichting aan de voorzijde, vernieuwde bumpers én nieuwe wielen en kleuren.

Vanbinnen monteert Porsche een nieuw 10,9-inch scherm dat bij het infotainmentsysteem behoort, dit vervangt het 7-inch metende exemplaar van de pre-facelift Macan. Tevens krijgt de Macan nieuwe uitstroomopeningen op het dashboard, die onder het scherm een plek hebben gekregen. Nieuw is de Offroad Precision App, een programma om uitstapjes naast de gebaande paden te analyseren. De lijst met veiligheidssystemen wordt uitgebreid met 'filehulp', een systeem waarmee de Macan zelf accelereert en afremt en zelfs kan sturen in de file. Porsche meldt dat het chassis van de Macan is aangepast en dat de afstelling van het onderstel is herzien. De auto staat standaard op nieuw ontworpen banden en Porsche stelt nieuw 18-inch lichtmetaal en nieuwe lakkleuren beschikbaar.

De vernieuwde Macan kent in Nederland een vanafprijs van € 85.600. Bestellen kan per direct, in december moet de auto bij de Nederlandse Porsche Centra te vinden zijn.