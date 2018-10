Slechts 1.948 exemplaren Porsche 911 Speedster in productie

De Porsche 911 Speedster gaat in productie. Op de salon van Parijs staat een rode versie van de eerder getoonde concept-car, maar nu is definitief bekend dat het om een productiemodel voor 2019 gaat. De rode kleur is een eerbetoon van de Speedster-versie van de 911 G-series van eind jaren tachtig van de vorige eeuw, maar het is natuurlijk vooral een hommage aan de Porsche 356 'Nr. 1' Roadster, die op 8 juni 1948 werd geregistreerd.

Begin 2019 start de productie van de open 911. Porsche heeft wel vaker het Speedster-thema nieuw leven ingeblazen. Van de G-series bestond een Speedster en ook van de generatie 964 is een Speedster verschenen. In 2010 was er een Speedster waarvan er maar 356 zijn gemaakt. Dat worden er nu een stuk meer: 1.948 exemplaren, een verwijzing naar het geboortejaar van het fenomeen Porsche Speedster.

Het uitgangspunt voor de huidige is een 911 Carrera 4 Cabriolet, die lichter is gemaakt met koolstofvezel delen, zoals de voorklep, de voorschermen en het achterdek. Het chassis, het titanium uitlaatsysteem en de aandrijflijn, inclusief de handgeschakelde zesbak, zijn overgenomen van de 911 GT3. In de 911 Speedster beschikt zijn atmosferische zescilinder boxermotor over meer dan 500 pk. Zijn maximumtoerental ligt op 9.000 tpm.

Eerder al liet Porsche een grijze concept zien ter ere van 70 jaar Porsche.