Dubbel aan de stekker Peugeot 508 én 3008 als plug-in hybride

Slideshow

Peugeot breidt de prijslijst van zowel de 3008 als de 508 op korte termijn uit met plug-in hybride versies. De nieuwe aandrijflijn wordt alvast digitaal belicht.

Peugeot start in het tweede kwartaal van volgend jaar met de levering van hybride aandrijflijnen op zowel de 3008 als de 508. Peugeot plakt de namen Hybrid en Hybrid4 op z'n aandrijflijnen, maar in tegenstelling tot bij de vorige Hybrid4-versie van de vorige 508 is de brandstofmotor geen diesel- maar een benzinemotor. De aandrijflijnen komen beschikbaar met vermogens van 225 of 300 pk.

De benzinemotor is bij zowel de Hybrid als de Hybrid4 een 1,6-liter grote PureTech-benzinemotor, een blok dat in de Hybrid goed is voor 180 pk en in de vierwielaangedreven Hybrid4 225 pk levert. De elektromotor is in beide gevallen 110 pk sterk en is bij de Hybrid4-smaak op de achteras gemonteerd. Schakelen geschiedt in beide gevallen met een achttrapsautomaat, een nieuwe transmissie die Peugeot e-EAT8 noemt (Electric Efficient Automatic Transmission), een speciaal voor deze plug-ins ontwikkelde transmissie.

Het accupakket van de Hybrid is 11,8 kWh groot en bij de Hybrid4 heeft hij een capaciteit van 13,2 kWh. De volledig elektrische actieradius ligt bij beide smaken op maximaal 50 kilometer (WLTP). Tot 135 km/h kan elektrisch gereden worden.

De Peugeot 3008 wordt leverbaar als 300 pk sterke Hybrid4 en heet in dat geval 3008 GT Hybrid. Hij sprint in 6,5 tellen naar een snelheid van 100 km/h en beschikt dus over vierwielaandrijving. In een later stadium komt de 3008 ook als 225 pk sterke Hybrid beschikbaar. De 508 en de 508 SW komen alleen als voorwielaangedreven Hybrid met 225 pk beschikbaar. De bagageruimte van het duo blijft gelijk aan dat van de reguliere versies.

Op termijn krijgt ook de Opel Grandland X - het technische broertje van de 3008 - een plug-in hybride aandrijflijn. Reken dus voor die auto ook op de komst van bovenstaande versies. Ook de Citroën C5 Aircross komt als stekkerhybride beschikbaar.