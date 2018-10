Compleet nieuwe naam Opvolger Skoda Rapid Spaceback heet Scala

De kogel is door de kerk: Skoda geeft de opvolger van de Rapid Spaceback een nieuwe naam: Scala.

In december trekt Skoda het doek van de opvolger van de huidige generatie Rapid Spaceback. De Tsjechen melden nu dat die nieuwe hatchback niet Rapid of Rapid Spaceback gaat heten, maar 'Scala'.

Skoda kiest ongetwijfeld voor een volledig nieuwe naam om het verschil met de huidige Rapid Spaceback aan te geven, een auto die meer in de budgethoek opereert terwijl deze nieuwe Tsjech een directe concurrent voor auto's in het reguliere C-segment moet worden. Scala, Latijn voor 'trap' of 'ladder' lijkt dan ook gekozen om het stapje te benadrukken dat de auto op de statusladder maakt.

De Scala is de productieversie van de auto waarop Skoda met de Vision RS Concept al een vooruitblik gaf (foto 3, 4 en 5). De auto krijgt onder meer een ver naar beneden doorlopende achterruit, iets wat we kennen van de huidige Rapid Spaceback. Onderaan dat stuk glas staat de merknaam 'Skoda' voluit geschreven. De Scala is volgens Skoda de eerste auto die de nieuwe designtaal van het merk draagt. De auto heeft een neus met een relatief laaggeplaatste grille en in het interieur krijgt een uit het dashboard stekend scherm een plek. De Tsjechen integreren hun displays momenteel nog in de middenconsole.

Scala

De naam Scala kwamen we in het verleden onder meer tegen bij Lancia, dat in 1980 de Gamma Scala presenteerde, in feite een vierdeursversie van de Gamma Coupé. Helaas heeft die auto het productiestadium niet gehaald (foto 6 en 7). Renault plakte de modelnaam Scala tussen 2010 en 2013 in Mexico op de eerste generatie van de Samsung SM3 (foto 8 en 9). Daarnaast gebruikte Renault de naam Scala kortstondig voor een optisch aangepaste Nissan Latio/Versa (foto 10 en 11).