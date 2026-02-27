De Skoda Scala is een slim maar voor de Nederlandse consument schijnbaar onzichtbaar model. Dat is goed nieuws voor wie een ruime en dus praktische tweedehands auto zoekt en daar niet de hoofdprijs voor wil betalen. Je rijdt al een gebruikte Scala voor net geen €11.000.

Te midden van het verkoopgeweld dat hordes mensen voor een Elroq naar de Skoda-dealers lokt, is de Skoda Scala een bijna onzichtbaar model geworden. Het is dat de Karoq bestaat, anders had de Skoda Scala de dubieuze eer gehad zich de slechtst verkopende Skoda van 2025 te mogen noemen. Er zijn vorig jaar 653 exemplaren van op kenteken gezet. Zelfs van de Superb zijn er in 2025 meer geregistreerd (979 stuks) en ook de Fabia - bepaald geen hardloper - deed het met 1.502 registraties meer dan twee keer zo goed als de Scala. De eerste exemplaren van de Skoda Scala bereikten in 2019 Nederlandse bodem. Een gebruikt exemplaar van Skoda's aanzienlijk ruimere alternatief voor de Fabia koop je nu voor iets meer dan €10.000.

Voor wie hem niet zo goed meer op het netvlies heeft staan: de Skoda Scala sprong in Europa in zekere zin in het gat dat de Rapid Spaceback achter zich liet, al kreeg de Rapid Spaceback elders in de wereld een andere vervanger. Op vergelijkbare wijze als Dacia met de Sandero een B-segment auto voor A-segment geld aanbiedt, deed Skoda dat met de Scala een segment hoger in de markt. Hij stond op een lagere variant van het platform dat je ook onder de Volkswagen Polo, Seat Ibiza en Skoda Fabia aantrof en was aanzienlijk groter en ruimer, maar kostte slechts een paar duizend euro meer dan een gelijk gemotoriseerde Fabia.

De absolute kracht van de Skoda Scala is zijn ruimteaanbod. De Scala is met 4,36 meter ruim 25 centimeter langer dan de derde generatie Fabia waar hij boven werd gepositioneerd. Samen met zijn 18 centimeter (!) grotere wielbasis leverde dat bakken met beenruimte achterin én een grote bagageruimte op. Achter de Scala past bijna 470 liter, terwijl de Fabia destijds op 330 liter bleef steken. Ook de vierde generatie Skoda Fabia die je nu in de showrooms aantreft, is beduidend minder ruim dan de Scala. Kortom: C-segment ruimte voor B-segment geld.

Ben jij wel gecharmeerd van het no-nonsense karakter van Skoda en in het bijzonder van dat van de Scala? Dan heb je al vanaf iets minder dan €11.000 een gebruikte Skoda Scala die ruimer én langer is dan een Volkswagen Golf. Ter illustratie tillen we de goedkoopste in het aanbod van tweedehands auto's op AutoWeek.nl op het podium. Hij heeft één (lease-) eigenaar gehad, is uit augustus 2020 en zijn 116 pk sterke 1.0 TSI heeft een acceptabele 158.751 kilometer ervaring. Het is een Ambition-uitvoering, wat na de Active het tweede uitrustingsniveau was. Je krijgt onder meer 16-inch lichtmetalen wielen, airco, cruisecontrol en een trekhaak. Wil je meer, en/of minder kilometers op de teller? Loop dan nog even virtueel langs de andere 260 Skoda Scala occasions die je hier vindt.