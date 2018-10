Roemeense carrosseriebouwer doet het weer Ook huidige Dacia Duster weer als pick-up

In oktober 2014 kregen we voor het eerst lucht van een pick-upversie van de Dacia Duster. Ook van de huidige generatie van die Roemeen is nu een versie met open laadbak.

Met de Duster Oroch heeft Dacia een pick-upversie van de vorige generatie Duster op de menukaart staan, een hier niet leverbare pick-up met dubbele cabine die in 2015 tijdens de Motor Show van Buenos Aires werd gepresenteerd en die in diverse Zuid-Amerikaanse landen te koop is. Dat exemplaar is via de officiële kanalen te koop, maar een jaar eerder was het de Roemeense carrosseriebouwer Romturingia die al met een pick-upversie van de Duster op de proppen kwam, een auto die het in een oplage van 500 stuks voor het Roemeense oliebedrijf OMV Petrom had gebouwd. Inmiddels heeft Dacia de Duster aan een tweede generatie geholpen en ook die auto is nu door Romturingia onder handen genomen.

Volgens Romturingia is ook de nieuwe pick-upversie van de Duster een welkome aanvulling, omdat Dacia in 2012 zelf de stekker uit de pick-upversie van de Logan heeft getrokken. De koets werd opengeknipt en achter de B-stijl weer dichtgemaakt. De pick-up krijgt vierwielaandrijving mee en wordt aangedreven door een 110 pk sterke 1.5 dCi. De auto op de foto's is nog een prototype, maar Romturingia zet een productieversie ergens de komende maanden op de bestellijst.