Platgedrukte Kodiaq niet voor Europa Nu officieel: Skoda Kodiaq GT

Onlangs liet Skoda de eerste schetsen zien van de Kodiaq GT, het coupébroertje van de Kodiaq die nadrukkelijk niet naar Europa komt.

Skoda breidt zijn SUV-gamma in China uit met de Kodiaq GT, een sportiever ingesteld broertje van de Kodiaq met een aflopende daklijn en die daarom opeens als 'coupé' wordt bestempeld. Wie de portemonnee al in de aanslag heeft: kalmeer. De Skoda Kodiaq GT is alleen voor China bestemd en komt niet naar Europa.

De Kodiaq GT is 4,63 meter lang, 1,88 meter breed en 1,65 meter hoog. Daarmee is de auto enkele centimeters korter en natuurlijk lager (6 centimeter) dan de reguliere Kodiaq. De wielbasis is met 2,79 meter identiek aan die van de Kodiaq die we al kennen. In China komt de auto op de markt met een geblazen 1.4 TSI die 150 pk en 250 Nm levert én met een 2.0 TSI die 186 pk levert. Skoda geeft de auto sportstoelen, een digitaal instrumentarium, sfeerverlichting en een panoramadak.

Meer en beter beeldmateriaal volgt spoedig.