Stekkerevolutie Nieuwe Renault Zoe duikt op

Renault werkt aan een nieuwe generatie van zijn compacte EV, de Zoe. De Fransen kiezen overduidelijk niet voor een wereldschokkend nieuw design.

In 2012 trok Renault in Genève het doek van de Zoe, een toen veelbelovende compacte EV die de laatste jaren behoorlijk is verbeterd. De net vier meter lange Zoe kwam aanvankelijk beschikbaar met een 22 kWh groot accupakket, goed voor een volgens de NEDC-cyclus theoretische actieradius van zo'n 210 kilometer. Deze R210-versie kreeg medio 2015 gezelschap van de R240, een versie die - je raadt het al - 240 kilometer ver zou moeten komen. In 2016 werd een 41 kWh groot accupakket voor de Zoe gepresenteerd die voor zowel de 75 pk (R75) als 90 pk sterke versie (R90) beschikbaar was. Dit jaar lanceerde Renault de Zoe met R110-elektromotor, een 110 pk en 225 Nm sterke unit. Z'n actieradius? 400 kilometer volgens de NEDC-methode en 300 kilometer volgens de WLTP-cyclus. Renault gooit deze aandrijflijn naar verwachting niet weg, maar lepelt hem straks ook in de nieuwe Zoe die nu voor het eerst in beeld is gekomen.

De tweede generatie Zoe, die omstreeks 2020 op de markt komt, krijgt geen wereldschokkend nieuwe koets aangemeten. De koets evolueert door en zal, hoewel volledig nieuw, vooral te herkennen zijn aan nieuwe verlichting aan zowel voor- als achterzijde.