Kleurig tweetal Nieuwe Porsche 911 over de 'Ring gejaagd

De stickerafdeling van Porsche heeft de moed opgegeven. Het ontwerp van de nieuwe 911 ligt al even op straat en ook vandaag is de auto weer praktisch zonder stickerwerk te zien. Ditmaal is een kleurig tweetal over de fameuze Nürburgring-Nordschleife gejaagd.

In augustus doken foto's op van een praktisch ongecamoufleerde 911 en sinds dat moment heeft de stickerafdeling van Porsche zijn werkzaamheden ogenschijnlijk voor het grootste deel neergelegd. Een onthulling van de 992-generatie lijkt aanstaande en de auto wordt nu steevast vrijwel onbedekt de deur uit gestuurd. Nu is een rood-blauw duo gesnapt op de Nordschleife.

Porsche zou Porsche niet zijn als het niet een uitgebreide lijst versies van de nieuwe 911 zou klaarstomen. De lijst begint met de Carrera, en kent verder auto's als de Carrera S, de 4 en 4S, de GTS, de Turbo en de Turbo S. Uiteraard komen er puristische GT-smaken als de GT3 (RS). Basisversie Carrera komt naar verwachting over zo'n 400 pk te beschikken. Voor de GTS-uitvoering, de variant die het gat vult tussen de Carrera (4)S en de 911 GT3, zetten we in op een van turbodruk voorziene 3,0-liter zescilinder boxermotor die ongetwijfeld krachtiger wordt dan de 450 pk en 550 Nm van de krachtcentrale in de huidige GTS. De nieuwe Turbo zal zo'n 600 pk mobiliseren, de Turbo S zo'n 640. Porsche liet eerder al doorschemeren dat de 911 op motorengebied best eens kennis kan maken met 'nieuwe technieken', kijk dus niet gek op van een 911 waar enige vorm van elektrificatie bij komt kijken