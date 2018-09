Volgens bekend recept Nieuwe Mercedes-Benz B-klasse gesnapt

Mercedes-Benz zegt het segment van de compacte MPV nog geen vaarwel. Sterker nog, de B-klasse wordt aan een volledig nieuwe generatie geholpen. Onze spionagefotograaf kreeg 'm voor de lens!

De hagelnieuwe derde generatie van de B-klasse is al diverse keren gesnapt. Vandaag schudt de auto weer enig camouflagemateriaal van zich af én we kunnen de compacte MPV van binnen bekijken. Uiteraard komt ook deze Mercedes-Benz, optioneel, over het brede infotainmentscherm te beschikken dat het merk eerder al in de nieuwe A-klasse toepaste.

Met de nieuwe generatie B-klasse blijft Mercedes-Benz aanwezig in het segment van de compacte MPV, een segment dat door veel andere fabrikanten juist vaarwel wordt gezegd. Dat Mercedes-Benz een nieuwe B-klasse gaat voeren, heeft ongetwijfeld te maken met het succes van BMW's 2-serie Active- en Gran Tourer. Of de B-klasse net als de 2-serie Tourer van BMW ook in twee lengtematen beschikbaar komt, valt nog te bezien.

De derde generatie B-klasse moet in de eerste helft van volgend jaar op de mark verschijnen. Het huidige model verscheen in 2011 ten tonele en werd in 2014 gefacelift. Verspreid over twee generaties heeft Mercedes-Benz sinds 2005 in ons land een kleine 30.000 B-klasses verkocht. In 2012 had het model zijn beste jaar. Toen werden er 3.440 exemplaren verkocht.