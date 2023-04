Zo zuinig is de Mercedes-Benz B-klasse in de praktijk

Met de B-klasse begeeft Mercedes-Benz zich in een segment waarin méér telt dan alleen maximale luxe. Bij de keuze voor een compacte MPV speelt brandstofverbruik voor veel consumenten ook een rol. Is de B-klasse dé Benz voor verstandige mensen? De AutoWeek Verbruiksmonitor geeft inzicht.

De Mercedes B-klasse die we tegen het licht houden betreft de tweede generatie. Het model is geleverd van 2011 tot en met 2018 en kon elk jaar meer dan 2.000 nieuwe Nederlandse klanten verwelkomen. Door de jaren heen zijn daarvan minstens 1.250 exemplaren bestemd voor de politie.

Verbruik B180

De Mercedes-Benz B-klasse is geen geijkte keuze voor veelrijders, daarvoor heeft de fabrikant uit Stuttgart voldoende andere modellen. De zuinigste eigenaar voerde tussen december 2015 en september 2022 zijn tankbonnetjes in en reed in die tijd 57.706 km. Het gemiddelde verbruik van de B180 bedroeg 1 op 16,8 waarbij de eigenaar aangeeft bewust zuinig te rijden. Dat blijkt: deze verbruikswaarde is gunstiger dan de fabrieksopgave van 1 op 16,1.

De onzuinigste B180 was evenmin in handen van een veelrijder. In tien maanden tijd reed deze bestuurder 7.569 kilometer met een gemiddeld verbruik van 1 op 12,9. De onzuinigste met benzinemotor is een 156 pk sterke B200, waarvan de eigenaar gedurende ruim 37.000 km een verbruik van 1 op 11,8 scoort.

Hoe zuinig is de B met dieselmotor?

Van de B-klasse met dieselmotor zijn minder gegevens beschikbaar, desondanks zijn de data interessant. Zo reed de eigenaar van deze B 180 CDI BlueEfficiency ruim 70.000 kilometer met een verbruik van 1 op 19. Gemiddeld rijden eigenaren van een diesel-B 1 op 17,9. De onzuinigste B-klasse met dieselmotor rijdt gemiddeld 1 op 16, gemeten over een afstand van 13.445 km.

Onder de streep blijkt de B-klasse in de praktijk geen zuinigheidswonder. Directe concurrenten hebben we in deze rubriek nog niet behandeld, maar de Kia Niro bewijst dat een hybride aandrijflijn in dit segment echt zinvol is. Ook op dieselgebied zijn er zuinigere spelers aan te wijzen, zo rijden eigenaren van een Renault Kadjar dCi gemiddeld 1 op 19,7.