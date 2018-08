Geen uiterlijke geheimen meer Nieuwe BMW Z4 gelekt!

De onthulling van de volledig nieuwe BMW Z4 staat pas voor later deze maand gepland. Toch kunnen we de nieuwe roadster nu al vanuit alle hoeken bekijken!

In juni kon AutoWeek exclusief de patentplaten van de nieuwe BMW Z4 laten zien, afbeeldingen die al een zeer goed beeld gaven van hoe de productieversie van de Concept Z4 zou opdrogen. Nu hebben we dankzij enthousiaste Instagrammers de daadwerkelijke auto in beeld!

De nieuwe Z4 is het resultaat van een samenwerking met Toyota. Waar dat Japanse merk op korte termijn zijn resultaat van die collaboratie in de vorm van de nieuwe Supra presenteert, schuift BMW straks deze Z4 naar voren. Het uiterlijk van de auto is dankzij de hierboven genoemde gelekte patentplaten eigenlijk geen verrassing meer, maar het is altijd goed om het daadwerkelijke plaatwerk te aanschouwen. Opvallende designkeuze: BMW kiest ervoor om de nieren in de grille van elkaar gescheiden te houden, terwijl de roosters bij nieuwkomers als de nieuwe X5 en X7 optisch met elkaar worden verbonden.

De Z4 op de foto's is de M40i, een M Performance-model met een zes-in-lijn in de neus die zeer waarschijnlijk 360 pk en 500 Nm naar de achterwielen stuurt. Op de achteras is een elektronisch sperdifferentieel gemonteerd. Ook de nieuwe Toyota Supra krijgt overigens een zes-in-lijn onder z'n lange motorkap gemonteerd, maar verschijnt ook met een geblazen viercilinder op de markt.