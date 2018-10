Elektrische uitbreiding Gesnapt: Mercedes-Benz 'EQ B'

Mercedes-Benz' EQ-familie zal uit een brede reeks modellen komen te bestaan, een serie elektrische auto's waar ook de EQ B deel van uit zal maken.

Onlangs trok Mercedes-Benz het doek van de EQ C, een elektrische SUV die natuurlijk niet de enige EV binnen de Mercedes-familie zal blijven. Mercedes-Benz komt nog met een EQ A en ongetwijfeld zitten er ook een EQ E en EQ S in het vat. Op deze foto's is de EQ B te zien, een op stapel staande elektrische broer van de nog te onthullen nieuwe B-klasse. Het is nog niet helemaal duidelijk of de auto op de foto's een zogeheten mule is, of dat de EQ B daadwerkelijk een B-klasse-koets krijgt.

Net als de EQ C krijgt net als de EQ C een accupakket dat tussen de voor- en achteras in de bodem is gemonteerd. Zet in een op een mininale capaciteit van 60 kWh. Het is niet ondenkbaar dat Mercedes-Benz, net als van de EQ C, diverse smaken van de auto gaat leveren, denk aan een EQ B 200, EQ B 250 en ga zo maar door.