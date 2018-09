'Aandacht bij de weg houden' Flippers Mercedes B-klasse politie vastgelijmd

Het AD komt vandaag met een tamelijk bizarre vondst over de Mercedessen B-klasse die bij de politie de bekende Volkswagens Touran gaan vervangen: de schakelflippers zijn vastgelijmd.

De eerste exemplaren van de politie-B-klasse die eind 2017 voor het eerst in beeld kwam, zijn kennelijk afgeleverd en dat betekent dat agenten hun bevindingen via social media wereldkundig kunnen maken. Met afstand de opmerkelijkste daarvan is dat de schakelflippers blijken te zijn voorzien van een dotje kit, waardoor het bedienen ervan niet mogelijk is.

De verklaring die de politie tegenover het AD geeft, doet de zojuist omhooggeschoten wenkbrauwen niet retourneren naar hun uitgangspositie: "Er is juist voor een automaat gekozen zodat politiemensen hun aandacht maximaal op de weg kunnen houden. In het optiepakket van de automaat worden de flippers automatisch meegeleverd. Omdat we juist willen dat agenten niet bezig zijn met schakelen, zijn de flippers onklaar gemaakt".

Het idee van schakelflippers is echter juist om met beide handen aan het stuur zelf een versnelling te kunnen kiezen, wat juist bij snel bochtenwerk een zeer welkome aanvulling is op wat het brein van de automaat allemaal zelf kan bekokstoven. Het lijkt dan ook een twijfelachtige keuze om de flippers vast te lijmen. Gelukkig is er niet alleen maar slecht nieuws: los van de vastgelijmde schakelflippers zijn de uitverkoren agenten naar verluidt blij met hun B 220d, die sneller is dan de 'oude' Volkswagens.

Behalve de B-klasse is ook de Audi A6 nieuw bij de politie. Die auto vervangt de Volvo's V70 van de Landelijke Eenheid. Opvallend is wel dat de politie in beide gevallen in verouderde modellen stapt. De gestreepte A6 is nog van het type dat zojuist is vervangen door een geheel nieuw model en van de B-klasse staat op de komende autosalon van Parijs een nieuwe versie klaar.