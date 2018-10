Skoda's eerste SUV-RS heeft 240 pk Dít is de Skoda Kodiaq RS

Skoda pakt tijdens de autosalon van Parijs behoorlijk uit met de Vision RS, maar er is meer nieuws onder de zon. De Tsjechen stellen er namelijk ook hun eerste RS-versie voor van een SUV: de Kodiaq RS.

Skoda heeft er nooit een geheim van gemaakt dat het een RS-versie van de Kodiaq zou brengen. Medio juni werd de Kodiaq RS over de Nürburgring gejaagd, een uitstapje dat de auto de titel 'snelste zevenpersoons SUV op de Nürburgring-Nordschleife' opleverde. Nu hebben we alle informatie over de sportiefste Kodiaq-versie te pakken.

De Kodiaq RS is zoals al gezegd de eerste SUV van het merk waar het zijn RS-saus overheen heeft gegoten. Het belangrijkste nieuws vinden we natuurlijk onder de kap. Hier monteert Skoda een biturbo-2.0 TDI, een viercilinder die 240 pk en 500 Nm opwekt. Dat vermogen wordt via een DSG7-transmissie over alle vier de wielen verdeeld. De Kodiaq RS lanceert zich in zeven tellen naar een snelheid van 100 km/h en zijn topsnelheid ligt op 220 km/h. Het gemiddelde verbruik moet op 6,0 l/100 km liggen.

Skoda geeft de Kodiaq RS 'Dynamic Sound Boost' mee, een systeem dat het motorgeluid kleurt en over de speakers in het interieur laat klinken. Wie de auto via Driving Mode Select in Comfort zet, krijgt een 'vriendelijk' motorgeluid te horen. In de Sport-modus klinkt de auto uiteraard rauwer, terwijl de auto in standje Eco zijn werkelijke geluid laat horen. Driving Mode Select werkt in de Kodiaq RS overigens samen met Dynamic Chassis Control (DCC), waardoor de demping zich aanpast aan de gekozen rijmodus. Progressieve stuurbekrachtiging is eveneens standaard.

Vanbuiten is de Kodiaq RS niet alleen aan zijn (nieuwe) rode RS-logo te herkennen, maar ook aan zijn typische RS-aankleding. Het bumperwerk rondom oogt net even sportiever dan bij de reguliere Kodiaqs en zaken als de grille, de omlijsting van de zijruiten en de dakrails zijn net als de 20-inch lichtmetalen wielen, waarachter zich 17-inch grote remschijven schuilhouden, in zwart uitgevoerd. Ledkoplampen en -achterlichten zijn standaard. Vanbinnen wordt het RS-gehalte opgekrikt met sportstoelen die met alcantara en kunstleer zijn bekleed. Rode stiksels, rode RS-logo's, een sportstuur: het zit er allemaal op of aan. Skoda geeft de auto ook Virtual Cockpit mee, het digitale instrumentarium.



Net als de reguliere Kodiaqs is ook de RS-versie als vijf- en als zevenzitter te krijgen. Informatie voor de Nederlandse markt volgt spoedig.