'My truck is bigger than your truck' Chevrolet Silverado als Hennessey Goliath 4x4

Het Texaanse Hennessey herhaalt een eerder bedacht grapje uit 2016 en tovert na de Ford F-150 Raptor ook de gloednieuwe Chevrolet Silverado om tot zeswieler. Dit is de Goliath 6X6!

De enige 'echte' autofabrikant die in de recente historie met een zeswieler kwam is Mercedes, wiens idiote G 6X6 nog duidelijk in ons geheugen gegrift staat. In 2016 kwam echter ook Hennessey met een zeswielig monster, op basis van de populaire Ford Raptor. Die auto is in z'n standaard vorm razendpopulair en krijgt bij Chevrolet enigszins een antwoord in de vorm van de Silverado Trail Boss Z71. Ook die auto is opgeruigd, al haalt-ie het op de heftigheidsschaal niet bij de Raptor. Het gat wordt vaardig gedicht door Hennessey, want deze Goliath ziet er nauwelijks minder heftig uit dan de zeswielige Velociraptor.

De Goliath bestaat op dit moment alleen in computerland, maar Hennessey maakt z'n beloftes heus waar. De Silverado wordt in dat geval voorzien van een stevig verlengde laadbak die plaats biedt aan vier in plaats van twee wielen, een 'lift kit' die het hele voertuig zo'n 20 cm hoger op de poten zet, een 'roll bar', een andere voor- en achterbumper. Ook 20-inch wielen met grove terreinbanden horen bij het pakket.

Als 6X6-eigenaar wil je natuurlijk niet dat mensen met een 'lousy' vierwieler sneller zijn en dus pakt Hennessey ook de motor aan. En hoe: de 6,2-liter V8 die GM als krachtigste optie in z'n populairste Amerikaanse model aanbiedt wordt met een gigantische compressor opgepompt van 420 naar dik 700 pk en biedt nu zo'n 915 Nm aan koppel. Het sprintje van 0 naar 60 mijl per uur (96 km/h) moet daarmee in zo'n 4,5 seconden achter de rug zijn, ongelofelijk snel voor zo'n bakbeest. Ook ongelofelijk is de prijs. Hennessey vraagt in de VS zo'n 375.000 dollar voor z'n creatie, terwijl een standaard Trail Boss er al vanaf 50.000 dollar is. Wel is er goed nieuws voor ondernemers die overwegen een Amerikaanse 6X6 naar Nederland te halen: die langere laadbak levert ongetwijfeld probleemloos in aanmerking voor een BPM-vrijstelling onder de grijs-kenteken-regeling.